Le S&P 500 termine en baisse alors que le prix du pétrole dépasse les 100 dollars le baril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour sur l'évolution des cours à la clôture)

* Les valeurs énergétiques progressent dans le sillage de la hausse du pétrole

* Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans atteignent leur plus haut niveau depuis novembre 2023

* Apple organise son premier lancement de produit sous la houlette de son nouveau directeur général

* S&P 500: -0,48 %, Nasdaq: -0,64 %, Dow: -0,77 %

par Noel Randewich et Tharuniyaa Lakshmi

Les marchés boursiers américains ont clôturé en baisse mercredi, alors que les cours du pétrole ont dépassé les 100 dollars le baril, que le titre Apple a reculé et que les rendements des bons du Trésor ont augmenté dans l’attente de données cruciales sur l’inflation attendues plus tard dans la semaine.

Les inquiétudes concernant l'approvisionnement mondial en pétrole et la recrudescence des tensions au Moyen-Orient ont propulsé le Brent au-dessus des 100 dollars le baril, un seuil sensible pour les marchés boursiers. La guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, qui en est désormais à son septième mois, a attisé les craintes d'un conflit régional plus large, les prix élevés du pétrole alimentant l'inflation.

L’indice S&P 500 du secteur de l’énergie .SPNY a progressé de 1,1 %, tandis que tous les autres indices sectoriels ont reculé.

Apple AAPL.O a clôturé en baisse de 0,3 % après avoir organisé sa première présentation de smartphone sous la houlette de son nouveau directeur général, John Ternus.

Le rendement de l'obligation d'État américaine de référence à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis novembre 2023 après que le ministère des Finances a annoncé qu'il achèterait jusqu'à 6 milliards de dollars d'obligations d'État à 10 et 20 ans. Certains analystes s'attendaient à un volume d'achat plus important, compris entre 8 et 10 milliards de dollars.

La hausse des rendements des obligations d'État sans risque rend l'investissement en actions moins attractif pour les investisseurs.

« Cela suscite une certaine inquiétude sur les marchés, d’autant plus que nous disposons de peu d’éléments pour évaluer les prévisions de bénéfices avant le début de la saison des résultats du troisième trimestre », a déclaré Rob Haworth, stratège en investissement senior chez U.S. Bank Wealth Management à Seattle.

Les données de l'indice des prix à la production aux États-Unis, publiées jeudi, et celles des prix à la consommation, publiées vendredi, seront au centre de l'attention pour donner des indications sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Les opérateurs tablent sur une probabilité de 60 % que la Fed relève ses taux d'intérêt lors de sa réunion de politique monétaire de la semaine prochaine.

Le S&P 500 a reculé de 0,48 % pour clôturer la séance à 7 636,46 points.

Le Nasdaq a reculé de 0,64 % à 26 253,34 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a perdu 0,77 % à 52 381,02 points.

Le S&P 500 affiche une baisse d’environ 2 % par rapport à son plus haut historique atteint le 13 août, mais il reste en hausse d’environ 12 % depuis le début de l’année 2026.

L’action Meta META.O a bondi de plus de 6 % et a limité la baisse du S&P 500 après que l’entreprise de réseaux sociaux a lancé un assistant IA , annoncé depuis longtemps, capable d’envoyer de manière autonome des e-mails, de vendre une voiture ou d’effectuer des réservations de voyage pour le compte des utilisateurs.

Alphabet GOOGL.O a reculé de 2,3 % après que la société mère de Google a annoncé qu’elle allait investir au moins 15,1 milliards de dollars dans des infrastructures d’IA en Finlande au cours des deux prochaines années, notamment dans le cadre d’un contrat majeur portant sur la fourniture d’énergie nucléaire.

L'indice Philadelphia Semiconductor .SOX a progressé de 0,37 %, tandis qu'Advanced Micro Devices AMD.O a gagné 3 %.

Dow DOW.N a reculé de 0,6 % après que Bloomberg News a rapporté que le fabricant de produits chimiques envisageait de se retirer de son partenariat de 20 milliards de dollars avec Saudi Aramco 2222.SE .

Au sein de l’indice S&P 500 .AD.SPX , les titres en baisse ont été quatre fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré sept nouveaux plus hauts et 25 nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 41 nouveaux plus hauts et 170 nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines a été relativement faible, avec 14,7 milliards d’actions échangées, contre une moyenne de 14,9 milliards d’actions au cours des 20 séances précédentes.