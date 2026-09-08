Le S&P 500 recule alors que les inquiétudes liées à l'IA pèsent sur les éditeurs de logiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour sur l'évolution des cours à la clôture)

* Les investisseurs attendent les chiffres de l'inflation cette semaine

* Les traders estiment à 60 % la probabilité d'une hausse des taux en septembre

* S&P 500: -0,58 %, Nasdaq: -0,32 %, Dow: -1,18 %

par Noel Randewich et Niket Nishant

Le S&P 500 a clôturé en baisse mardi, Salesforce et d'autres éditeurs de logiciels ayant perdu du terrain, tandis que les tensions au Moyen-Orient ont fait grimper les cours du pétrole et que les investisseurs attendaient les chiffres de l'inflation susceptibles d'influencer la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt.

Salesforce CRM.N et Intuit INTU.O ont chuté d'environ 4 %, tandis que ServiceNow NOW.N a perdu 5 %. Le lancement par OpenAI, la semaine dernière, de son tout dernier modèle , GPT-6 Astra, a ravivé les spéculations selon lesquelles l'IA pourrait concurrencer les services actuellement proposés par des éditeurs de logiciels spécialisés.

L’indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a reculé de 1,4 %, enregistrant une baisse pour la deuxième journée consécutive.

« Astra a en quelque sorte ravivé les craintes d’une disruption du secteur des logiciels et a relancé cette vieille tendance à laquelle nous nous étions habitués pendant un certain temps, où les valeurs des semi-conducteurs et les bénéficiaires des dépenses d’investissement dans les centres de données s’en sortent bien, tandis que les valeurs du secteur des logiciels affichent de mauvais résultats », a déclaré Jed Ellerbroek, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital Management.

Intel INTC.O a bondi de 9 % et Qualcomm QCOM.O a progressé de 3,2 % après avoir conclu un accord avec Amazon AMZN.O pour développer des puces d’IA sur mesure.

Les opérateurs ont renforcé leurs paris sur une hausse des taux d’intérêt lors de la réunion de la Réserve fédérale américaine des 15 et 16 septembre, après que le ministère du Travail a annoncé la semaine dernière que les employeurs avaient créé bien plus d’emplois que prévu en août.

Les rapports sur les prix à la production et à la consommation publiés cette semaine sont considérés comme des données clés avant cette décision, les décideurs politiques recherchant de nouvelles preuves que les pressions inflationnistes continuent de s'atténuer.

Selon l’outil CME FedWatch, les traders estiment à 60 % la probabilité d’une hausse des taux d’intérêt lors de la réunion de politique monétaire de la Fed prévue la semaine prochaine.

L’ AAPL.O d’Apple a reculé de 1,2 % à la veille d’un événement au cours duquel la société devrait dévoiler son dernier smartphone sous la houlette de son nouveau directeur général, John Ternus.

Le S&P 500 a reculé de 0,58 % pour clôturer la séance à 7 673,52 points.

Le Nasdaq a reculé de 0,32 % à 26 421,41 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a perdu 1,18 % à 52 786,07 points.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines a été soutenu, avec 15,7 milliards d’actions échangées, contre une moyenne de 14,9 milliards d’actions au cours des 20 séances précédentes.

VALORISATION DU S&P EN BAISSE PAR RAPPORT À JUIN

Le S&P 500 a progressé d’ , soit environ 12 %, en 2026, et reste en baisse d’environ 1 % par rapport à son plus haut historique atteint le 13 août.

Selon les données de LSEG, cet indice boursier de référence affiche désormais un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 19, contre 21 début juin. Cette baisse du ratio reflète des prévisions de bénéfices revues à la hausse à la suite d’une solide saison de publication des résultats du deuxième trimestre.

Malgré cet optimisme accru concernant les bénéfices, le conflit américano-israélien avec l'Iran continue de peser sur les marchés boursiers.

Les cours du pétrole ont atteint mardi leur plus haut niveau depuis six semaines après que les Houthis, soutenus par l’Iran au Yémen, ont attaqué des installations énergétiques saoudiennes, y mettant le feu et faisant planer la menace d’une extension majeure de la guerre au Moyen-Orient qui dure depuis six mois.

Le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz a ralenti , l’Iran ayant menacé lundi de riposter à toute nouvelle attaque américaine.

« Le conflit entre les États-Unis et l’Iran commence à ressembler moins à une perturbation temporaire qu’à un contexte à plus long terme pour les marchés », a déclaré Jeff DerGurahian, directeur des investissements chez loanDepot.

L’indice S&P 500 du secteur de l’énergie .SPNY a progressé de 1 %, Marathon Petroleum MPC.N gagnant 2,4 % et Occidental Petroleum OXY.N 1 %.

La hausse des rendements des bons du Trésor américain, considérés comme sans risque, a rendu moins attractif pour les investisseurs, ces dernières semaines, le fait d’assumer le risque supplémentaire lié à l’achat d’actions.

Les valeurs liées aux cryptomonnaies ont chuté alors que le bitcoin reculait sous la barre des 80 000 dollars. Coinbase

COIN.O a perdu 3,1 % et Strategy MSTR.O a reculé de 4,4 %.

Au sein de l’indice S&P 500 .AD.SPX , les titres en baisse ont été 2,4 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré cinq nouveaux plus hauts et dix nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 55 nouveaux plus hauts et 136 nouveaux plus bas.