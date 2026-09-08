Le S&P 500 recule alors que les inquiétudes liées à l'IA pèsent sur les éditeurs de logiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du deuxième paragraphe: le lancement d'Astra a eu lieu jeudi et non vendredi)

* Les investisseurs attendent les chiffres de l'inflation cette semaine

* Les traders estiment à 60 % la probabilité d'une hausse des taux en septembre

* S&P 500: -0,32 %, Nasdaq: -0,12 %, Dow: -0,99 %

par Noel Randewich et Niket Nishant

Le S&P 500 a reculé mardi, Salesforce et d'autres éditeurs de logiciels ayant perdu du terrain, tandis que les hostilités au Moyen-Orient ont fait grimper les cours du pétrole et que les investisseurs attendaient les données sur l'inflation susceptibles d'influencer les chances d'une hausse des taux d'intérêt.

L'action Salesforce CRM.N a chuté de 4 %, tandis que ServiceNow NOW.N et Intuit INTU.O ont toutes deux reculé d'environ 5 %. Le lancement jeudi dernier par OpenAI de son tout dernier modèle , le GPT-6 Astra, a ravivé les spéculations selon lesquelles l'IA pourrait concurrencer les services actuellement proposés par des éditeurs de logiciels spécialisés.

L’indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a reculé de 1,5 %, enregistrant une baisse pour la deuxième journée consécutive.

« Astra a en quelque sorte ravivé les craintes d’une disruption du secteur des logiciels et a relancé cette vieille tendance à laquelle nous nous étions habitués pendant un certain temps, où les valeurs des semi-conducteurs et les bénéficiaires des dépenses d’investissement dans les centres de données se portent bien, tandis que les valeurs du secteur des logiciels affichent de mauvais résultats », a déclaré Jed Ellerbroek, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital Management.

Les fabricants de puces ont progressé, Intel INTC.O gagnant près de 10 %. Qualcomm QCOM.O a gagné 2,8 % après avoir conclu un accord avec Amazon AMZN.O pour développer des puces d’IA sur mesure.

Les opérateurs ont renforcé leurs paris sur une hausse des taux d’intérêt lors de la réunion de la Réserve fédérale américaine des 15 et 16 septembre, après que le ministère du Travail a annoncé la semaine dernière que les employeurs avaient créé bien plus d’emplois que prévu en août.

Les rapports sur les prix à la production et à la consommation publiés cette semaine sont considérés comme des données clés en vue de cette décision, les responsables politiques cherchant de nouvelles preuves que les pressions inflationnistes continuent de s'atténuer.

Selon l’outil CME FedWatch, les traders estiment à 60 % la probabilité d’une hausse des taux d’intérêt lors de la réunion de politique monétaire de la Fed prévue la semaine prochaine.

L' AAPL.O d'Apple a reculé de 1,1 % à la veille d'un événement au cours duquel la société devrait dévoiler son dernier smartphone sous la houlette de son nouveau directeur général, John Ternus.

Le S&P 500 a reculé de 0,32 %, à 7 693,60 points.

Le Nasdaq reculait de 0,12 % à 26 474,89 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average perdait 0,99 % à 52 885,53 points.

LA VALORISATION DU S&P EN BAISSE PAR RAPPORT À JUIN

Le S&P 500 a progressé de 12 % en 2026, mais reste en baisse d’environ 1 % par rapport à son plus haut historique atteint le 13 août.

Selon les données de LSEG, cet indice boursier de référence affiche désormais un ratio cours/bénéfice de 19, contre 21 début juin. Cette baisse de la valorisation reflète des prévisions de bénéfices revues à la hausse à la suite d’une solide saison de publication des résultats du deuxième trimestre.

Malgré cet optimisme accru concernant les bénéfices, la guerre américano-israélienne contre l’Iran continue de peser sur les actions.

Les cours du pétrole ont atteint mardi leur plus haut niveau depuis six semaines après que les Houthis, soutenus par l’Iran au Yémen, ont attaqué des installations énergétiques saoudiennes, y mettant le feu et menaçant d’une extension majeure de la guerre au Moyen-Orient qui dure depuis six mois.

Le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz a ralenti , l’Iran ayant menacé lundi de riposter à toute nouvelle attaque américaine.

« Le conflit entre les États-Unis et l’Iran commence à ressembler moins à une perturbation temporaire qu’à un contexte à plus long terme pour les marchés », a déclaré Jeff DerGurahian, directeur des investissements chez loanDepot.

L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie .SPNY a progressé de 0,8 %, Marathon Petroleum MPC.N et Occidental Petroleum

OXY.N affichant respectivement une hausse de 2 % et 1 %.

La hausse des rendements des bons du Trésor américain, considérés comme sans risque, a rendu moins attractif pour les investisseurs le fait de prendre le risque supplémentaire lié à l’achat d’actions ces dernières semaines.

Les valeurs liées aux cryptomonnaies ont chuté alors que le bitcoin reculait sous la barre des 80 000 dollars. Coinbase

COIN.O a perdu 2,4 %, tandis que Strategy MSTR.O a reculé de 3,7 %.

Au sein de l'indice S&P 500 .AD.SPX , les titres en baisse ont été 1,9 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré quatre nouveaux plus hauts et huit nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 45 nouveaux plus hauts et 115 nouveaux plus bas.