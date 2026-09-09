Le S&P 500 recule alors que le prix du pétrole dépasse les 100 dollars le baril

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(Le point sur les échanges de l'après-midi)

* Les valeurs énergétiques progressent dans le sillage de la hausse du pétrole

* Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans atteignent leur plus haut niveau depuis novembre 2023

* Apple organise son premier lancement de produit sous la houlette de son nouveau directeur général

* S&P 500: -0,36 %, Nasdaq: -0,55 %, Dow: -0,59 %

par Noel Randewich et Tharuniyaa Lakshmi

Les actions américaines ont reculé mercredi alors que les cours du pétrole s’envolaient au-delà des 100 dollars le baril, tandis qu’Apple reculait et que les rendementsdes bons du Trésor augmentaient dans l’attente de données cruciales sur l’inflation attendues plus tard dans la semaine.

Les inquiétudes concernant l'approvisionnement mondial en pétrole et la recrudescence des tensions au Moyen-Orient ont propulsé le Brent au-delà du seuil sensible de 100 dollars le baril. La guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, qui en est désormais à son septième mois, a attisé les craintes d'un conflit régional plus vaste, les prix élevés du pétrole alimentant l'inflation.

L’indice S&P 500 du secteur de l’énergie .SPNY a progressé de 1,2 %, tandis que tous les autres indices sectoriels ont reculé.

Apple AAPL.O a reculé de 1,1 % alors qu’elle tenait sa première « »de lancement de smartphones sous la houlette de son nouveau directeur général, John Ternus.

Le rendement de l’obligation d’État américaine de référence à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis novembre 2023 après que le département du Trésor a annoncé son intention d’acheter jusqu’à 6 milliards de dollars d’obligations d’État à 10-20 ans. Certains analystes s’attendaient à un volume d’achat plus important, de l’ordre de 8 à 10 milliards de dollars.

La hausse des rendements des obligations d'État sans risque rend l'investissement en actions moins attractif pour les investisseurs.

« Cela suscite une certaine inquiétude sur les marchés, d’autant plus que nous disposons de peu d’éléments pour évaluer les prévisions de bénéfices avant le début de la saison des résultats du troisième trimestre », a déclaré Rob Haworth, stratège en chef des investissements chez U.S. Bank Wealth Management à Seattle.

Les données de l’indice des prix à la production aux États-Unis, publiées jeudi, et celles des prix à la consommation, publiées vendredi, seront au centre de l’attention pour donner des indications sur la trajectoire des taux d’intérêt de la Réserve fédérale. Les opérateurs tablent sur une probabilité de 60 % que la Fed relève ses taux d’intérêt lors de sa réunion de politique monétaire de la semaine prochaine.

Le S&P 500 a reculé de 0,36 % à 7 645,67 points.

Le Nasdaq reculait de 0,55 % à 26 276,96 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average perdait 0,59 % à 52 475,08 points.

Le S&P 500 a perdu 2 % par rapport à son plus haut historique atteint le 13 août, mais affiche toujours une hausse d’environ 12 % depuis le début de l’année 2026.

L’ META.O de Meta a bondi de 5,95 % et a enrayé la baisse du S&P 500 après que l’entreprise de réseaux sociaux a lancé un assistant IA tant attendu , capable d’envoyer de manière autonome des e-mails, de vendre une voiture ou d’effectuer des réservations de voyage pour le compte des utilisateurs.

Alphabet GOOGL.O a reculé de 2,4 % après que la société mère de Google a annoncé qu’elle allait investir au moins 15,1 milliards de dollars dans des infrastructures d’IA en Finlande au cours des deux prochaines années, notamment dans le cadre d’un important contrat portant sur la fourniture d’énergie nucléaire.

L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a progressé de 0,4 %, Advanced Micro Devices AMD.O affichant une hausse de 3,5 %.

Dow DOW.N a reculé de 0,5 % après que Bloomberg News a rapporté que le fabricant de produits chimiques envisageait de se retirer de son partenariat de 20 milliards de dollars avec Saudi Aramco 2222.SE .

Au sein de l'indice S&P 500 .AD.SPX , les titres en baisse ont été trois fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré six nouveaux plus hauts et 21 nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 28 nouveaux plus hauts et 137 nouveaux plus bas.