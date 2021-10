Le S&P 500 réalise sa plus forte hausse depuis mars avec d’après l’annonce de ses résultats

La saison des résultats a été marquée par les résultats de plusieurs membres du S&P 500 qui ont surpassé les attentes de Wall Street.

Le S&P 500 a gagné +1,71% jeudi, son troisième gain quotidien le plus élevé cette année après le 1er mars (+2,38%) et le 5 mars (+1,95%), soutenu par des bénéfices meilleurs que prévu. Les gains ont été menés par les secteurs des matériaux (+2,43%), des technologies de l'information (+2,28%) et des produits industriels (1,89%).

La saison des résultats a été marquée par les résultats de plusieurs membres du S&P 500 qui ont surpassé les attentes de Wall Street. Walgreens Boots Alliance, une chaîne de pharmacies, a été le plus performant du S&P 500, avec une hausse de 7,4 % après avoir dépassé les attentes en matière de résultats. Bank of America, Morgan Stanley et Citigroup ont vu leurs actions augmenter de 4,5 %, 2,5 % et 0,8 % respectivement, après avoir dépassé les prévisions de résultats. L'action de Wells Fargo a reculé de 1,6 % malgré un résultat supérieur aux attentes.

Dans la sphère ETF, le SPDR S&P 500 ETF (SPY) et le iShares Core S&P 500 ETF (IYY) ont gagné respectivement +1,68% et 1,71%. Le SPDR Select Sector Materials ETF (XLBn), le Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) et le Industrial Select Sector SPDR Fund ETF (XLIn), qui suivent les secteurs les plus performants de jeudi, ont progressé de plus de 2 % chacun, tandis que le SPDR Financial Select Sector Fund ETF (XLF), qui détient les banques concernées par les résultats d'hier, a gagné +1,67 %.

