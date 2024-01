Le S&P 500 frôle son record

(AOF) - Les marchés américains ont accru leurs gains en seconde partie de la séance, soutenus par les valeurs technologiques. La soirée de mercredi a été marquée par la décision très attendue de la Sec d'autoriser les ETF Bitcoin. L'inflation américaine en décembre sera l'autre grand rendez-vous de la semaine, jeudi. Du côté des valeurs, HPE a confirmé le rachat de Juniper Networks. L'indice Dow Jones a progressé de 0,45% à 37695,73 points tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé 0,75% à 14969,65 points. Le S&P 500 a gagné 0,57% à 4783,45 points pour clôturer à 0,3% de son niveau record.

Juniper Networks a gagné 2,12% à 37,59 dollars après avoir déjà bondi de plus de 23% hier. Hewlett Packard Enterprise (+1,80% à 16,43 dollars) a confirmé le rachat du spécialiste des réseaux pour environ 14 milliards de dollars, un montant supérieur à la somme de 13 milliards de dollars évoquée hier par le Wall Street Journal. Le groupe spécialisé dans les matériels et les services informatiques pour entreprises offre 40 dollars en numéraire par titre Juniper Networks, soit une prime de 32% par rapport au cours de clôture de lundi.

Les chiffres économiques du jour

Les stocks des grossistes ont reculé de 0,2% en novembre aux Etats-Unis comme anticipé. Ils avaient reculé de 0,4% en octobre.

Selon l'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), les stocks de pétrole brut ont progressé de 1,338 million de barils la semaine dernière contre une baisse de 5,503 millions la semaine passée. Les analystes tablaient sur un repli de 0,675 million de barils.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Airbnb

Airbnb annonce la nomination de Clément Eulry au poste de directeur France et Belgique d'Airbnb. Il sera chargé des opérations, du soutien à la communauté d'hôtes et de voyageurs et du renforcement de la présence locale d'Airbnb dans les deux pays. Rappelant que la France est son deuxième marché, le groupe américain souligne que l'une des priorités de Clément Eulry sera de "faire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 un succès de long-terme pour une diversité de territoires".

Amazon

Twitch, l'unité de streaming live d'Amazon, s'apprête à supprimer 35% des effectifs, soit environ 500 personnes, selon des informations rapportées par l'agence Bloomberg. Ces nouvelles coupes interviennent alors que cette activité reste déficitaire neuf ans après l'acquisition de l'entreprise par Amazon.

Boeing

Boeing a livré au total 157 appareils au quatrième trimestre 2023 dont 110 737. Sur l'ensemble de l'année 2023, le groupe américain en a livré 528 dont 396 appareils 737 contre un ensemble de 480 appareils pour 2022. Le constructeur aéronautique communiquera ses résultats financiers au titre du quatrième trimestre le 31 janvier prochain.

Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise (HPE) a annoncé le rachat de Juniper Networks, pour environ 14 milliards de dollars, afin d'améliorer sa compétitivité à l'ère de l'intelligence artificielle. Le Wall Street Journal avait déjà évoqué une telle opération hier, mais un montant de seulement 13 milliards de dollars. Le groupe spécialisé dans les matériels et les services informatiques pour entreprises offre 40 dollars en numéraire par action du spécialiste des réseaux, ce qui représente une prime de 32% par rapport au cours de clôture de mardi.

Intuitive Surgical

Intuitive Surgical est attendu en hausse de plus de 5% en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé un chiffre d'affaires préliminaire en hausse de 17% à 1,93 milliard de dollars au quatrième trimestre, contre un consensus de 1,87 milliard. Le spécialiste de robotique chirurgicale annonce avoir installé 1370 systèmes chirurgicaux Da Vinci en 2023, soit une augmentation de 8 % par rapport aux 1 264 systèmes installés en 2022. Pour l'ensemble de l'année 2023, les procédures Da Vinci dans le monde ont augmenté d'environ 22 % par rapport à 2022.

Tesla

Tesla a revu à la baisse l’estimation de l'autonomie de ses véhicules électriques à la suite d'une nouvelle réglementation fédérale sur les essais de véhicules. Selon Reuters, le constructeur a toujours publié des estimations d'autonomie qui surestiment les performances de ses véhicules, ce qui a suscité de nombreuses plaintes de la part des clients. L'autonomie a été l'un des principaux arguments de vente de Tesla aux États-Unis, où les consommateurs citent le manque d'infrastructures de recharge comme l'une des principales raisons pour lesquelles ils évitent les voitures électriques.