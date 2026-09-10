Le S&P 500 et les contrats à terme sur le Dow tentent de se redresser avant la publication des chiffres de l'inflation

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(Mise à jour des cours)

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,19 %, le S&P 500 en hausse de 0,06 %, le Nasdaq en baisse de 0,25 %

* Les données de l'IPP attendues plus tard dans la journée de jeudi devraient donner des indications sur les taux

* Les rendements des bons du Trésor atteignent leur plus haut niveau depuis 2023

* American Eagle recule après des perspectives prudentes concernant ses marges

par Tharuniyaa Lakshmi et Niket Nishant

Les contrats à terme sur les indices Dow Jones et S&P 500 ont tenté de se redresser après trois jours de baisse, les investisseurs revenant prudemment vers les actions dans l'attente des données sur l'inflation attendues plus tard dans la journée de jeudi.

Les cours du pétrole ont dépassé les 100 dollars le baril pour la première fois depuis juillet, assombrissant les perspectives pour les actions et renforçant les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt ce mois-ci, alors que les voies d’approvisionnement passant par le détroit d’Ormuz et la mer Rouge restaient fortement perturbées par une guerre qui s’intensifie depuis six mois et ne montre guère de signes d’apaisement.

Les investisseurs suivront de près le rapport sur l'indice des prix à la production américain, attendu plus tard dans la séance, à la recherche de nouveaux indices sur la trajectoire des taux de la Réserve fédérale.

Bien qu’il suscite généralement moins d’attention que les données de l’indice des prix à la consommation, qui seront publiées vendredi, tout signe d’accélération des coûts des intrants pourrait renforcer les craintes d’une généralisation des pressions inflationnistes.

À 6 h 53 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 102 points, soit 0,19 %, et les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 4,5 points, soit 0,06 %. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 72,5 points, soit 0,25 %.

« Même si de nouvelles hausses de taux pourraient entraîner des périodes de volatilité, l’histoire montre que des fondamentaux économiques solides peuvent contribuer à compenser les effets négatifs liés à la hausse des taux », a déclaré Jeff Buchbinder, stratège en chef des actions chez LPL Financial.

« Tant que la croissance économique reste intacte et que les risques de récession restent maîtrisés, les marchés boursiers ont historiquement été capables de progresser même dans un contexte de hausse des taux. »

LES RENDEMENTS ÉLEVÉS DES TITRES DU TRÉSOR PÈSENT

Les actions ont également subi la pression des rendements élevés des bons du Trésor américain, considérés comme sans risque. Le département du Trésor a annoncé mercredi qu’il rachèterait jusqu’à 6 milliards de dollars d’ sur des obligations du Trésor à long terme dans le cadre d’une initiative visant à maîtriser les rendements.

Toutefois, le rendement de l’ US10YT=RR , le bon du Trésor américain de référence à 10 ans, s’établissait à 4,8508 %, son plus haut niveau depuis 2023. « Il est encore trop tôt pour se prononcer. Mais les marchés pourraient bien faire comprendre au secrétaire au Trésor de l’ (, Scott) Bessent, qu’il lui sera difficile d’exercer un contrôle significatif sur les taux à long terme », ont écrit les stratèges d’ING.

L'évolution du marché obligataire a des répercussions sur les actions, car la hausse des rendements des bons du Trésor américain, qui sont sans risque, peut rendre les actions relativement moins attractives.

« Même si une tentative encore plus énergique pour faire baisser les rendements aurait peut-être eu plus de chances de réussir, leur hausse illustre l’impact marginal et à court terme des rachats d’actions », a déclaré Kyle Rodda, analyste senior des marchés financiers chez Capital.com.

« En fin de compte, une baisse durable des rendements à long terme ne peut être obtenue que par de véritables changements de politique macroéconomique: soit une réduction des dépenses publiques par le gouvernement américain, soit une hausse des taux par la Fed. »

Selon l’outil CME FedWatch, les traders estiment à 62,2 % la probabilité d’une hausse des taux ce mois-ci.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 0,41 % pour clôturer à près de 101 dollars le baril, après avoir franchi mercredi la barre des 100 dollars pour la première fois en plus de six semaines.

Dans le même temps, l’action American Eagle Outfitters

AEO.N a chuté de 11,87 % en pré-ouverture après que la société a maintenu ses prévisions de chiffre d’affaires comparable annuel et indiqué que ses marges brutes pour le trimestre en cours pourraient rester inchangées par rapport à l’année précédente.

Apple AAPL.O a progressé de 1,33 % au lendemain du lancement de Duo, un iPhone pliable vendu à 1 999 dollars.

Meta a gagné 1,39 % après avoir connu sa meilleure journée depuis plus de deux mois.