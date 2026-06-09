Le S&P 500 et le Nasdaq tombent à leur plus bas niveau depuis un mois alors que la vague de ventes dans le secteur technologique reprend

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: le Dow Jones recule de 0,58 %, le S&P 500 de 1,47 % et le Nasdaq de 2,5 %

* Les valeurs technologiques reprennent leur chute après un rebond de courte durée lundi

* Les données sur les prix à la consommation et l'entrée en bourse de SpaceX sont à surveiller cette semaine

(Mise à jour avec les échanges en début d'après-midi) par Twesha Dikshit et Joel Jose

Le S&P 500 et le Nasdaq ont chuté mardi à leur plus bas niveau depuis plus d'un mois, les valeurs technologiques ayant perdu de leur élan, les investisseurs faisant preuve de prudence à l'approche des données sur l'inflation et de l'introduction en bourse très attendue de SpaceX plus tard cette semaine.

Les actions des fabricants de puces Nvidia NVDA.O , Broadcom AVGO.O et Micron Technology MU.O ont chuté de 3,5 % à 7 %. L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté de près de 7 % après avoir progressé de 3 % en début de séance.

L'indice technologique S&P 500 .SPLRCT a perdu 4,4 % après un rebond de courte durée lundi.

Les actions liées à la technologie et à l'IA ont été fortement vendues vendredi après que les prévisions décevantes de Broadcom ont alimenté les inquiétudes concernant les valorisations élevées du secteur, en particulier chez les fabricants de puces, qui ont fortement rebondi cette année.

« Les valeurs technologiques: c'est là que se sont concentrées une grande partie de la croissance et de la dynamique au cours de cette dernière phase de la reprise », a déclaré Jordan Rizzuto, directeur des investissements chez GammaRoad Capital Partners.

« Ce sont généralement les plus sensibles aux taux d'intérêt. Il n'est donc pas surprenant qu'avec l'incertitude croissante autour des anticipations de taux... le secteur technologique, en particulier, fasse l'objet de prises de bénéfices. »

La publication vendredi d'un rapport sur l'emploi meilleur que prévu a renforcé les craintes que la Réserve fédérale ne relève ses taux d'intérêt cette année. Les traders tablent sur une probabilité de 43 % d'une hausse de 25 points de base en décembre, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Les investisseurs attendent désormais les données sur les prix à la consommation pour le mois de mai, qui pourraient fournir de nouveaux indices sur l'impact de la hausse des prix de l'énergie, alimentée par la guerre en Iran, sur l'inflation. Ces données seront publiées mercredi.

Les cours du pétrole LCOc1 CLc1 ont chuté de plus de 4 % après que l'Iran et Israël ont déclaré avoir cessé leurs attaques mutuelles à la suite d'un appel du président américain Donald Trump. O/R

À 12 h 13 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 294,03 points, soit 0,58 %, à 50 497,17, le S&P 500 .SPX perdait 108,95 points, soit 1,47 %, à 7 296,78 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 658,24 points, soit 2,54 %, à 25 271,42.

L'entrée en bourse de SpaceX vendredi pourrait également constituer un obstacle pour les actions américaines, les investisseurs s'inquiétant d'un éventuel excès d'enthousiasme à l'égard des valeurs technologiques à forte croissance. La société SpaceX d'Elon Musk vise à lever 75 milliards de dollars et vise une valorisation de 1 750 milliards de dollars, un record pour une introduction en bourse.

Paul Nolte, conseiller patrimonial senior et stratège de marché chez Murphy & Sylvest, a déclaré que les investisseurs pourraient être en train de prendre leurs bénéfices sur les actions de semi-conducteurs en forte hausse afin de faire de la place pour SpaceX dans leurs portefeuilles.

Parmi les autres titres en vue, le fabricant de produits alimentaires emballés J.M. Smucker SJM.N a progressé de 12 % après avoir annoncé des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux attentes de Wall Street.

Le développeur de médicaments anticancéreux Nuvalent

NUVL.O a bondi de 35 % après que GSK GSK.L a accepté de racheter la société pour 10,6 milliards de dollars, valorisant Nuvalent à environ 124 dollars par action, soit une prime de 40 % par rapport au dernier cours de clôture du titre.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,08 pour 1, tandis qu'au Nasdaq, les titres en baisse ont dépassé les titres en hausse dans un rapport de 1,25 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 26 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et six nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 135 nouveaux plus hauts et 102 nouveaux plus bas.