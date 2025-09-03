Le S&P 500 et le Nasdaq terminent en hausse avec Alphabet

*

Le Dow Jones a cédé 0,06%, le S&P-500 a pris 0,51% et le Nasdaq a avancé de 1,03%

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mercredi, avec le Nasdaq et le S&P 500 dans le vert alors qu'Alphabet a bénéficié d'une décision de justice favorable dans le cadre d'un litige anticoncurrentiel et que les investisseurs se sont montrés optimistes sur les taux d'intérêt.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,06%, ou 24,95 points, à 45.270,86 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 32,72 points, soit 0,51% à 6.448,26 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 218,10 points, soit 1,03% à 21.497,727 points.

Alphabet GOOGL.O a grimpé de 9,14% et Apple AAPL.O de 3,81% alors que la justice américaine a décidé mardi soir que la maison mère de Google, qui dispose d'un partenariat dans les moteurs de recherche sur internet avec le fabricant de l'iPhone, ne devra pas céder son navigateur Chrome, comme réclamé par les autorités anticoncurrentielles. Google devra cependant partager des données avec ses concurrents.

"Google et Apple ont reçu aujourd'hui une bouée de sauvetage. Ils ont remporté la mise", a commenté Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, dans l'Oklahoma. "Les tribunaux viennent de consolider leur réputation."

Deux responsables de la Réserve fédérale (Fed) ont déclaré que les données concernant le marché américain du travail continuaient de nourrir leur conviction d'une baisse des taux à venir.

Selon Christopher Waller, membre du Conseil des gouverneurs de la Fed, la banque centrale devrait procéder à une baisse lors de sa prochaine réunion.

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a réitéré son opinion selon laquelle une baisse des taux était à prévoir, sans toutefois préciser quand elle pourrait avoir lieu. La Fed se réunira à la fin du mois.

Si le marché semble mitigé, Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York, ne pense pas que le mois septembre "sera aussi difficile que d'habitude, car la Fed devrait baisser ses taux". Septembre est historiquement un mois faible pour les marchés boursiers.

Selon le rapport du "Livre beige" de la Fed, une enquête sur la santé économique du pays publiée deux semaines avant chaque réunion de politique de la banque centrale, les données de l'activité économique et l'emploi aux États-Unis ont peu changé au cours des dernières semaines, confortant l'hypothèse d'une reprise des baisses de taux ce mois-ci.

Plus tôt dans la journée, des données du département du Travail ont montré que les offres d'emploi aux États-Unis ont reculé plus que prévu en juillet et que les embauches ont été modérées, ce qui correspond à un assouplissement des conditions du marché du travail.

Les traders tablent désormais sur une probabilité de 95,6% de baisse des taux en septembre, selon l'outil FedWatch du CME Group, contre près de 92% avant la publication des données.

Les investisseurs attendent par ailleurs avec impatience le rapport mensuel sur l'emploi publié vendredi.

Parmi les autres valeurs, Macy's M.N a bondi de 20,68% après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles. À l'inverse, le titre Dollar Tree DLTR.O a cédé 8,37% après que le détaillant a dit anticiper pour le trimestre en cours un bénéfice ajusté stable en raison de l'augmentation des coûts liés aux droits de douane.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Caroline Valetkevitch, avec Purvi Agarwal et Ragini Mathur à Bangalore, version française Kate Entringer)