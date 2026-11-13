Le S&P 500 et le Nasdaq terminent en baisse, l'incertitude autour de Nvidia pesant sur les valeurs technologiques

Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé en baisse vendredi, les inquiétudes concernant Nvidia ayant pesé sur les valeurs technologiques, tandis que les chiffres de l'inflation n'ont pas modifié les anticipations de nouvelles hausses de taux de la part de la Réserve fédérale.

L'action Nvidia NVDA.O a chuté de 2 % et a enregistré sa sixième semaine consécutive de baisse, sa plus longue série depuis octobre 2012, après la démission jeudi du directeur général Jensen Huang . Ce dernier a démissionné à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, notamment une liaison avec une femme d'affaires soupçonnée par les États-Unis d'espionnage au profit de la Chine.

Le Financial Times a rapporté que le conseil d’administration de Nvidia avait contacté René Haas, directeur général du fabricant britannique de puces Arm Holdings ARM.O , dans le cadre de sa recherche d’un successeur potentiel à Jensen Huang.

L’incertitude quant à la direction du fabricant de puces a suscité des inquiétudes quant à la pérennité du secteur de l’IA, compte tenu du rôle prépondérant de Nvidia dans l’essor de cette industrie et de ses liens financiers avec une multitude d’entreprises du secteur, qui a constitué l’un des piliers du marché haussier des actions.

« Le secteur technologique, le secteur de l’IA, Nvidia va traverser une période de volatilité, et vous allez voir les optimistes et les pessimistes se livrer une sorte de lutte pour déterminer la direction que prendra ce scénario d’ici la fin de l’année… il y a eu une perte de confiance », a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise Financial à Troy, dans le Michigan.

« Le marché et les investisseurs tentent de se faire une idée de ce à quoi ressemblera le thème de l’IA en l’absence de Jensen Huang, qui était en quelque sorte le champion de l’IA et prêt à utiliser le bilan de Nvidia pour financer une grande partie de cette expansion dans le domaine de l’IA. Ce n’est plus le cas. »

Les victoires écrasantes des démocrates lors des élections de mi-mandat de la semaine dernière ont également suscité des inquiétudes quant à la possibilité que les réglementations gouvernementales ralentissent la croissance des entreprises liées à l’IA.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 50,46 points, soit 0,10 %, à 52 347,55, le S&P 500 .SPX a perdu 30,73 points, soit 0,40 %, à 7 561,67 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 229,82 points, soit 0,91 %, à 25 136,27.

Malgré la volatilité récente, les principaux indices ont enregistré des hausses hebdomadaires, le Nasdaq et le S&P 500 ayant tous deux mis fin à une série de quatre semaines de baisse. Sur la semaine, le S&P 500 a gagné 2,51 %, le Nasdaq a progressé de 2,27 % et le Dow Jones a grimpé de 2,07 %.

L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a chuté de 3,4 %, Advanced Micro Devices AMD.O reculant de 8,8 % et Broadcom AVGO.O de 4,8 %, ce qui a pesé le plus lourdement sur l’indice.

Neoclouds, CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O ont également terminé en baisse , tandis que les entreprises liées aux centres de données, IREN IREN.O , ont perdu 6,7 % et Applied Digital APLD.O a chuté de 5,8 %.

Ces baisses interviennent à la veille de l’introduction en bourse très attendue de la société d’IA Anthropic la semaine prochaine, qui pourrait mettre à l’épreuve l’appétit des investisseurs pour les poids lourds établis du secteur de l’IA, les capitaux risquant de se détourner vers ce nouvel entrant.

L’indice technologique S&P 500 .SPLRCT a reculé de 1,7 % et a affiché la plus mauvaise performance parmi les 11 principaux secteurs du S&P. Microsoft MSFT.O a toutefois terminé en hausse de 0,2 %, effaçant ses baisses antérieures après que la panne mondiale , qui touchait notamment ses produits Outlook et Teams, a commencé à s’atténuer.

Les compagnies aériennes ont chuté dans les dernières minutes de cotation, l’indice NYSE Arca des compagnies aériennes .XAL clôturant en baisse de 1,4 % après que l’Administration fédérale de l’aviation américaine (FAA) a émis vendredi une interdiction nationale de décollage pour tous les vols au départ. L’agence a déclaré que cette mesure était « due à des circonstances exceptionnelles et à des raisons de sécurité », après avoir signalé plus tôt de graves problèmes de communication au niveau du contrôle aérien.

LES INQUIÉTUDES LIÉES À L'INFLATION PERSISTENT

Sur le plan économique, le ministère du Travail a indiqué que les prix à la production aux États-Unis avaient été légèrement inférieurs aux prévisions en octobre, mais qu’ils avaient tout de même bondi de 6,5 % en glissement annuel, soit la plus forte hausse annuelle depuis novembre 2022.

Inflation gauges

Ces données ont conforté les anticipations d’une hausse des taux d’au moins 25 points de base lors de la réunion de la Fed en décembre, les marchés tablant sur une probabilité d’environ 10 % d’une hausse exceptionnelle de 50 points de base, selon le CME FedWatch .

Les déclarations de plusieurs responsables de la Fed en début de semaine laissaient entendre que la banque centrale américaine était ouverte à une trajectoire plus agressive de hausses de taux face à l’aggravation des pressions sur les prix.

Ce sentiment en faveur de hausses supplémentaires des taux a été repris vendredi par d’autres responsables de la Fed, notamment la présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly, qui a déclaré que son « orientation » était que la banque centrale devra relever son taux directeur, tandis que la présidente de la Réserve fédérale de Boston, Susan Collins, a déclaré qu’un resserrement de la politique monétaire était à prévoir en raison de la forte inflation.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,28 pour 1 à la Bourse de New York et de 1,61 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 9 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 1 nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 37 nouveaux plus hauts et 340 nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s'est élevé à 16,38 milliards d'actions, contre une moyenne de 18,52 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.