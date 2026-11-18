Le S&P 500 et le Nasdaq retrouvent leur équilibre tandis que Nvidia fait du surplace

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LE S&P 500 ET LE NASDAQ RETROUVENT LEUR ÉQUILIBRE TANDIS QUE NVIDIA FAIT DU SURPLACE

Les actions américaines affichent un bilan mitigé en ce début de séance mercredi: l’indice Nasdaq Composite .IXIC progresse, tandis que le S&P 500 .SPX et le Dow .DJI reculent.

L'action Nvidia NVDA.O recule de près de 1 %, effaçant ses gains enregistrés avant l'ouverture, après que le fabricant de puces, figure de proue du secteur de l'IA, a publié ses résultats trimestriels mardi après la clôture, tandis que le président du conseil d'administration, Harvey Jones, a ouvert une conférence téléphonique avec les investisseurs en annonçant que le cofondateur Jensen Huang ne serait pas reconduit à son poste de directeur général.

Le compte-rendu de la réunion de la Réserve fédérale de fin octobre, lors de laquelle la banque centrale avait maintenu ses taux inchangés, est attendu dans le courant de la journée.

Les marchés ont déjà entièrement intégré une hausse des taux de la Fed lors de sa réunion de décembre, en partie en raison de données économiques qui montrent une économie sur des bases solides alors que les pressions sur les prix persistent, et des commentaires de responsables de la banque centrale indiquant que d’autres hausses sont nécessaires.

Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale américaine, a de nouveau évoqué mercredi l’idée d’une hausse exceptionnelle de 50 points de base, affirmant que la banque centrale devait se montrer plus offensive dans sa réponse à l’inflation qui, selon lui, risque de modifier la perception du public vis-à-vis des prix. Il a ajouté qu’il fallait soit approuver une hausse d’un demi-point lors de la réunion de décembre, soit annoncer un rythme plus soutenu de hausses en 2027.

Parmi les principaux secteurs de l’indice S&P, celui de la consommation discrétionnaire .SPLRCD est en tête des hausses, soutenu en partie par un bond du titre TJX TJX.N après que le distributeur à prix réduits a publié des prévisions optimistes concernant son chiffre d’affaires annuel, tandis que les actions du secteur de l’énergie .SPNY sont sous pression.

Voici un premier ENQUÊTE du marché:

Early trade November 18

(Chuck Mikolajczak)

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