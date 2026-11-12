Le S&P 500 et le Nasdaq reculent alors que le départ du directeur général de Nvidia ébranle les valeurs liées à l'IA

Les indices S&P 500 et Nasdaq Composite ont reculé jeudi, l' e de départ du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, ayant déstabilisé le secteur de l'IA , tandis que la hausse des cours du pétrole a incité les investisseurs à se mettre en retrait.

L'action de ce géant de l'IA NVDA.O ont chuté de 7,6 % , les investisseurs s’inquiétant de l’impact sur le secteur du départ de M. Huang de cette entreprise au cœur de l’essor de l’IA, à la suite d’informations faisant état de sa deuxième liaison extraconjugale.

La directrice financière de Nvidia, Colette Kress, assurera l’intérim à la tête de l’entreprise.

« Cela laisse l’entreprise à la dérive. Il était au cœur de toute leur stratégie, et cela ne fait que souligner qu’il y a là un vide considérable », a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

« Cela plonge le secteur de l’IA dans un peu plus de confusion. Il n’y a plus personne capable de porter l’IA avec le même enthousiasme que Jensen Huang. »

Les valeurs du secteur de l’IA ont également été secouées après que la société de néocloud Nebius NBIS.O a annoncé que son de chiffre d’affaires pour 2026 se situerait dans la fourchette basse de ses prévisions précédentes, entraînant une chute de 17 % de son cours. Son concurrent CoreWeave CRWV.O a quant à lui perdu environ 7 %.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a reculé de 1,3 %, les fabricants de puces Intel INTC.O , Marvell Technology MRVL.O et Micron MU.O ayant enregistré des baisses comprises entre 2,8 % et 4,2 %.

D'autres entreprises liées aux centres de données, telles qu'IREN IREN.O , Applied Digital APLD.O et Core Scientific CORZ.O , ont chuté de 3 % à 5 %.

Ces baisses menaçaient d’effacer les gains enregistrés mercredi, lorsque les bons résultats de CoreWeave avaient permis aux valeurs liées à l’IA de regagner un peu de terrain.

Toutefois, les actions des autres sociétés du « Magnificent Seven » ont progressé : Amazon AMZN.O a gagné 2,3 %, tandis qu’Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et Apple AAPL.O ont légèrement progressé.

Les concurrents de Nvidia, Advanced Micro Devices AMD.O et Broadcom AVGO.O , ont quant à eux progressé respectivement de 4,3 % et 5,5 %.

À 9 h 45 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 35,53 points, soit 0,07 %, à 52 522,02, le S&P 500 .SPX reculait de 22,06 points, soit 0,29 %, à 7 597,32 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 141,55 points, soit 0,56 %, à 25 322,31.

L'indice du secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a reculé de 1,3 %, éclipsant les hausses enregistrées dans les autres segments de l'indice de référence. Six des onze principaux secteurs affichaient des résultats positifs.

ATTENTE DES DONNÉES SUR L'INFLATION , HAUSSE DU PRIX DU PÉTROLE

Les investisseurs se préparent également à la publication vendredi de l’indice des prix à la production, qui pourrait contribuer à façonner les anticipations d’inflation après que les données publiées en début de semaine ont montré que les prix à la consommation avaient augmenté plus que prévu le mois dernier.

La baisse des cours du pétrole observée depuis le début du mois de novembre a contribué à apaiser certaines craintes concernant les pressions sur les prix, mais les investisseurs restent méfiants face aux risques géopolitiques au Moyen-Orient.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 0,8 % jeudi, après que le président américain Donald Trump a déclaré : « Nous n’avons pas besoin d’un accord avec l’Iran. »

Les opérateurs considèrent qu’une hausse des taux par la Réserve fédérale en décembre est une certitude, avec environ 13 % de chances qu’il s’agisse d’une hausse exceptionnelle de 50 points de base, selon l’outil CME FedWatch.

« Les effets liés à l’énergie mettront plus de temps à s’estomper. Les cours du pétrole sont restés proches des 100 dollars le baril pendant une grande partie de l’année, prolongeant ainsi leur contribution à l’inflation », a déclaré Josh Hirt, économiste senior spécialisé dans les États-Unis chez Vanguard.

« Mais en l’absence d’une nouvelle hausse soutenue des prix, cette contribution devrait rester limitée. »

Par ailleurs, Strategy MSTR.O , la société de Michael Saylor, a chuté de 6 , 6 % après que l’opérateur d’indices MSCI a annoncé qu’il allait retirer le titre de ses indices mondiaux.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,99 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2 , 68 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 16 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 27 nouveaux plus hauts et 101 nouveaux plus bas.