Le S&P 500 et le Nasdaq reculent alors que le départ du directeur général de Nvidia ébranle les valeurs liées à l'IA

Les indices S&P 500 et Nasdaq Composite ont reculé jeudi, l' e de départ du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, ayant déstabilisé le secteur de l'IA , tandis que la hausse des cours du pétrole a incité les investisseurs à se mettre en retrait.
L'action de ce géant de l'IA NVDA.O ont chuté de 7,6 % , les investisseurs s’inquiétant de l’impact sur le secteur du départ de M. Huang de cette entreprise au cœur de l’essor de l’IA, à la suite d’informations faisant état de sa deuxième liaison extraconjugale.
La directrice financière de Nvidia, Colette Kress, assurera l’intérim à la tête de l’entreprise.
« Cela laisse l’entreprise à la dérive. Il était au cœur de toute leur stratégie, et cela ne fait que souligner qu’il y a là un vide considérable », a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.
« Cela plonge le secteur de l’IA dans un peu plus de confusion. Il n’y a plus personne capable de porter l’IA avec le même enthousiasme que Jensen Huang. »
Les valeurs du secteur de l’IA ont également été secouées après que la société de néocloud Nebius NBIS.O a annoncé que son de chiffre d’affaires pour 2026 se situerait dans la fourchette basse de ses prévisions précédentes, entraînant une chute de 17 % de son cours. Son concurrent CoreWeave CRWV.O a quant à lui perdu environ 7 %.
L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a reculé de 1,3 %, les fabricants de puces Intel INTC.O , Marvell Technology MRVL.O et Micron MU.O ayant enregistré des baisses comprises entre 2,8 % et 4,2 %.
D'autres entreprises liées aux centres de données, telles qu'IREN IREN.O , Applied Digital APLD.O et Core Scientific CORZ.O , ont chuté de 3 % à 5 %.
Ces baisses menaçaient d’effacer les gains enregistrés mercredi, lorsque les bons résultats de CoreWeave avaient permis aux valeurs liées à l’IA de regagner un peu de terrain.
Toutefois, les actions des autres sociétés du « Magnificent Seven » ont progressé : Amazon AMZN.O a gagné 2,3 %, tandis qu’Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et Apple AAPL.O ont légèrement progressé.
Les concurrents de Nvidia, Advanced Micro Devices AMD.O et Broadcom AVGO.O , ont quant à eux progressé respectivement de 4,3 % et 5,5 %.
À 9 h 45 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 35,53 points, soit 0,07 %, à 52 522,02, le S&P 500 .SPX reculait de 22,06 points, soit 0,29 %, à 7 597,32 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 141,55 points, soit 0,56 %, à 25 322,31.
L'indice du secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a reculé de 1,3 %, éclipsant les hausses enregistrées dans les autres segments de l'indice de référence. Six des onze principaux secteurs affichaient des résultats positifs.
ATTENTE DES DONNÉES SUR L'INFLATION , HAUSSE DU PRIX DU PÉTROLE
Les investisseurs se préparent également à la publication vendredi de l’indice des prix à la production, qui pourrait contribuer à façonner les anticipations d’inflation après que les données publiées en début de semaine ont montré que les prix à la consommation avaient augmenté plus que prévu le mois dernier.
La baisse des cours du pétrole observée depuis le début du mois de novembre a contribué à apaiser certaines craintes concernant les pressions sur les prix, mais les investisseurs restent méfiants face aux risques géopolitiques au Moyen-Orient.
Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 0,8 % jeudi, après que le président américain Donald Trump a déclaré : « Nous n’avons pas besoin d’un accord avec l’Iran. »
Les opérateurs considèrent qu’une hausse des taux par la Réserve fédérale en décembre est une certitude, avec environ 13 % de chances qu’il s’agisse d’une hausse exceptionnelle de 50 points de base, selon l’outil CME FedWatch.
« Les effets liés à l’énergie mettront plus de temps à s’estomper. Les cours du pétrole sont restés proches des 100 dollars le baril pendant une grande partie de l’année, prolongeant ainsi leur contribution à l’inflation », a déclaré Josh Hirt, économiste senior spécialisé dans les États-Unis chez Vanguard.
« Mais en l’absence d’une nouvelle hausse soutenue des prix, cette contribution devrait rester limitée. »
Par ailleurs, Strategy MSTR.O , la société de Michael Saylor, a chuté de 6 , 6 % après que l’opérateur d’indices MSCI a annoncé qu’il allait retirer le titre de ses indices mondiaux.
Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,99 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2 , 68 pour 1 au Nasdaq.
Le S&P 500 a enregistré 16 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 27 nouveaux plus hauts et 101 nouveaux plus bas.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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