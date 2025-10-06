Le S&P 500 et le Nasdaq progressent, les investisseurs se concentrant sur l'accord AMD-OpenAI

Indices: S&P 500 en hausse de 0,13 %, Nasdaq en hausse de 0,38 %, Dow en baisse de 0,47 %,

AMD s'envole après l'accord avec OpenAI

Tesla en hausse après avoir annoncé un événement mardi

Critical Metals bondit sur une participation potentielle à Washington

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Niket Nishant et Sukriti Gupta

Le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé lundi, prolongeant les gains de la semaine dernière, l'accord de fourniture de puces d'AMD avec OpenAI ayant mis en évidence l'ampleur de l'enthousiasme des investisseurs pour l'IA et compensé les inquiétudes liées à une fermeture prolongée du gouvernement fédéral .

La hausse des actions s'est poursuivie malgré des prévisions prudentes et des mises en garde contre des valorisations élevées, en particulier dans le secteur des technologies.

"Les montants liés à ces partenariats et à la mise en place de l'infrastructure pour soutenir l'IA deviennent vraiment stupéfiants", a déclaré Leah Bennett, responsable de la stratégie d'investissement chez Concurrent Asset Management.

AMD AMD.O est devenu le dernier catalyseur en date lorsque les actions du concepteur de puces ont atteint leur plus haut niveau depuis plus d'un an à la suite de l'accord sur l'OpenAI. L 'action a augmenté de 26,6 % et a été la plus performante de l'indice de référence.

Certains fabricants de puces ont progressé, Marvell Technology MRVL.O et Micron Technology MU.O gagnant respectivement 4,2 % et 5,5 %. Le fabricant de serveurs d'IA Super Micro Computer SMCI.O a augmenté de 6,3 %.

Les entreprises liées à l'IA ont progressé: Palantir Technologies PLTR.O a bondi de 5 %, tandis qu'Oracle ORCL.N a gagné 2,3 %.

Un indice plus large des semi-conducteurs .SOX a atteint un niveau record, en hausse de 3,8%, tandis que Nvidia NVDA.O , le rival d'AMD, a baissé de près de 1%.

A 09:59 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a chuté de 218,34 points, ou 0,47%, à 46 540,49, le S&P 500 .SPX a gagné 8,59 points, ou 0,13%, à 6 724,38 et le Nasdaq Composite

.IXIC a gagné 85,46 points, ou 0,38%, à 22 865,97.

Le secteur technologique .SPLRCT du S&P 500 a progressé de 0,6%. Les actions du secteur des services de communication

.SPLRCL ont baissé de 0,47%, entraînées par les pertes de Meta Platforms META.O , en baisse de 1,9%.

Les baisses d'actions telles que Home Depot HD.N et McDonald's MCD.N ont pesé sur le Dow Jones.

Alors que l'impasse à Washington a retardé la publication du rapport sur les emplois non agricoles, très surveillé, une série d'indicateurs alternatifs la semaine dernière ont indiqué une tiédeur dans l'embauche, renforçant les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale réduira les taux de 25 points de base lors de sa prochaine réunion.

Goldman Sachs s'attend à ce que la date de paiement des salaires des militaires, le 15 octobre, fasse pression sur les législateurs pour qu'ils sortent de l'impasse. Si le shutdown se prolonge au-delà de cette date, environ 1,3 million de militaires en uniforme ne seront pas payés, selon la maison de courtage.

Toutefois, même si un accord est conclu, le calendrier de publication des données retardées reste incertain, ce qui augmente la probabilité que la Fed opère avec une visibilité limitée sur l'économie lors de sa prochaine réunion.

Selon les analystes, la saison des bénéfices du troisième trimestre , qui débutera la semaine prochaine , sera le véritable test de la reprise. D'ici la fin du mois d'octobre, 68 % des entreprises représentant 72 % de la capitalisation boursière auront publié leurs résultats, selon Goldman.

"Bien que la fermeture du gouvernement soit actuellement au centre des préoccupations, les bénéfices et la Fed occuperont bientôt le devant de la scène. Malgré tout le bruit qu'il y a, ces fondamentaux sont des catalyseurs clés pour les investisseurs", a déclaré Bret Kenwell, analyste en investissement américain chez eToro.

Parmi les actions, Tesla a gagné TSLA.O 2% après que le fabricant de véhicules électriques ait annoncé un événement prévu pour mardi sur la plateforme de médias sociaux X au cours du week-end.

Comerica CMA.N a gagné 13,9% après que Fifth Third

FITB.O a déclaré qu'il achèterait la société dans une transaction entièrement en actions évaluée à 10,9 milliards de dollars. Les actions de Fifth Third ont baissé de 1,5 %.

Les valeurs cryptographiques ont progressé avec le bitcoin

BTC= proche de ses plus hauts niveaux historiques. Coinbase Global COIN.O a augmenté de 1%, Riot Platforms RIOT.O a bondi de 4,9% tandis que MARA Holdings MARA.O a grimpé de 3,7%.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,01 contre 1 sur le NYSE, tandis que sur le Nasdaq, les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,24 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 28 nouveaux records sur 52 semaines et six nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 121 nouveaux records et 27 nouveaux records à la baisse.