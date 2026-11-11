Le S&P 500 et le Nasdaq progressent de plus de 1 % alors que les résultats de CoreWeave apaisent les craintes concernant les dépenses liées à l'IA

Le S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique, ont progressé de plus de 1 % mercredi après que les solides résultats de la société de néocloud CoreWeave ont apaisé les craintes des investisseurs concernant les dépenses excessives en IA , tandis que Nvidia a regagné un peu de terrain après la déroute des deux dernières séances.

L'action CoreWeave ( CRWV.O ) a bondi de 25,3 % pour atteindre son plus haut niveau depuis près de deux semaines après que la société, en difficulté, a annoncé qu'elle deviendrait rentable au premier semestre 2028, sur une base ajustée, cherchant ainsi à rassurer les investisseurs sur le fait que la forte demande et les engagements de ses clients pourraient soutenir son expansion financée par l'endettement.

Ces résultats ont redonné confiance aux investisseurs dans le secteur des infrastructures d’IA, les actions de Nebius Group NBIS.O et d’Applied Digital APLD.O progressant respectivement de 17,4 % et 8,6 %.

Nvidia NVDA.O a progressé de 3,8 % après avoir perdu environ 430 milliards de dollars au cours des deux séances précédentes , alors que des questions concernant la relation entre le directeur général Jensen Huang et une femme d’affaires soupçonnée d’être une espionne chinoise avaient secoué les marchés.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a bondi de 7 % pour atteindre son plus haut niveau depuis une semaine, Marvell Technology MRVL.O et Micron MU.O enregistrant respectivement des hausses de 12,2 % et 13,3 %.

Les actions ont connu des fluctuations brutales cette semaine, les inquiétudes liées au ralentissement du déploiement des centres de données, à la hausse des taux d’intérêt et aux difficultés de Nvidia s’opposant à l’envie d’acheter sur la baisse.

Les investisseurs ont acheté des actions lors de la vague de ventes de la semaine dernière, l’ensemble des entrées nettes provenant des ETF et les clients institutionnels menant les achats, ont indiqué les analystes de Bank of America Global Research dans une note.

« Nous avons constaté une certaine réduction de l’effet de levier après les élections de mi-mandat, ce qui pourrait ouvrir la voie à un rebond constructif en fin d’année », a déclaré Ron Albahary, directeur des investissements chez Laird Norton Wetherby.

À 11 h 44 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 51,98 points, soit 0,10 %, à 52 283,87, le S&P 500 .SPX gagnait 93,80 points, soit 1,25 %, à 7 614,73, et le Nasdaq Composite .IXIC progressait de 463,99 points, soit 1,85 %, à 25 529,87.

Six des onze principaux secteurs du S&P 500 ont terminé en hausse, l’indice technologique .SPLRCT et l’indice de l’énergie .SPNY menant la danse.

L'indice de volatilité du CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a reculé pour la quatrième séance consécutive et s'établissait à 17,7 .

Les investisseurs ont également examiné mardi les conditions fixées par Anthropic pour son introduction en bourse très attendue . Le créateur du chatbot Claude vise une valorisation pouvant atteindre 1 400 milliards de dollars lors de la vente de ses actions.

« Les attentes concernant l’activité d’Anthropic sont très optimistes… toute déception liée à la croissance des bénéfices, qui a été exceptionnelle, pourrait provoquer une vague de ventes au sein même du secteur de l’IA », a déclaré M. Albahary.

LES CRAINTES LIÉES AUX TAUX PERSISTENT

Les chiffres de l’inflation publiés mardi , plus élevés que prévu, ont renforcé les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine le mois prochain; selon l’outil CME FedWatch, les traders anticipent désormais pleinement une telle hausse.

La banque centrale « devrait envisager d’ er une hausse des coûts d’emprunt de 50 points de base si l’inflation d’octobre venait à s’aggraver », avait déclaré le gouverneur de la Fed Christopher Waller avant la publication de l’IPC, ajoutant qu’une approche plus modérée risquait de nuire à la crédibilité de la Fed.

Par ailleurs, les cours du pétrole ont grimpé de 2,8 % après que le chef de la sécurité iranienne a déclaré que Téhéran ne permettrait pas que des matières nucléaires enrichies quittent le pays. O/R

Le marché obligataire américain est fermé ce mercredi à l’occasion du Veterans Day.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,12 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,55 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 10 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 50 nouveaux plus hauts et 108 nouveaux plus bas.