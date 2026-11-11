Le S&P 500 et le Nasdaq progressent alors que les résultats de CoreWeave apaisent les craintes concernant les dépenses en IA

Le S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique, ont progressé mercredi après que les bons résultats de la société de néocloud CoreWeave ont apaisé les craintes des investisseurs concernant les dépenses excessives en matière d’IA.

L'action CoreWeave ( CRWV.O ) a bondi de 12, 7 % après que la société, fortement malmenée, a annoncé qu'elle deviendrait rentable au premier semestre 2028, sur une base ajustée, cherchant ainsi à rassurer les investisseurs sur le fait que la forte demande et les engagements de ses clients pourraient soutenir son expansion financée par l'endettement.

« CoreWeave incarnait le passage d’une vision selon laquelle tous les investissements dans l’IA étaient de bons investissements à une analyse plus lucide des rendements sur les milliards de dollars dépensés dans ce domaine. Le rapport sur les résultats a contribué à apaiser certaines de ces inquiétudes », a déclaré Steve Sosnick, analyste en chef des marchés chez Interactive Brokers.

Ces résultats ont redonné confiance aux investisseurs dans les valeurs liées aux infrastructures d’IA, Nebius Group NBIS.O et Applied Digital APLD.O enregistrant respectivement une hausse de 12,5 % et 5,2 %.

Nvidia NVDA.O a légèrement progressé de 2,4 % après avoir perdu environ 430 milliards de dollars au cours des deux dernières séances, alors que les interrogations concernant la relation entre le directeur général Jensen Huang et une femme d’affaires soupçonnée d’être une espionne chinoise avaient secoué les marchés .

L’indice Philadelphia SE Semiconductor a bondi de 3 % pour atteindre son plus haut niveau depuis une semaine, Marvell Technology MRVL.O et Micron MU.O progressant respectivement de 5,5 % et 6,8 %.

Les sociétés de stockage de données Seagate Technology STX.O et Western Digital WDC.O ont également enregistré des hausses.

Les actions ont connu des fluctuations brutales cette semaine, les inquiétudes liées au ralentissement du déploiement des centres de données, à la hausse des taux d’intérêt et aux difficultés de Nvidia s’opposant à l’envie d’acheter sur la baisse.

Les investisseurs ont acheté des actions lors de la vague de ventes de la semaine dernière, l’ensemble des entrées nettes provenant des ETF et des clients institutionnels, qui ont mené les achats, ont indiqué les analystes de Bank of America Global Research dans une note.

À 9 h 49 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 73,82 points, soit 0,13 %, à 52 162,06, le S&P 500 .SPX progressait de 57,14 points, soit 0,76 %, à 7 578,07, et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 288,47 points, soit 1,16 %, à 25 354,34.

Six des onze principaux secteurs du S&P 500 ont terminé en hausse, les secteurs de la technologie .SPLRCT et de l'énergie .SPNY menant la danse.

L'indice de volatilité du CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a reculé pour la quatrième séance consécutive et s'établissait à 18,48.

Les investisseurs ont également examiné mardi les conditions fixées par Anthropic pour son introduction en bourse très attendue . Le créateur du chatbot Claude vise une valorisation pouvant atteindre 1 400 milliards de dollars lors de la vente de ses actions.

LES CRAINTES LIÉES AUX TAUX PERSISTENT

Les chiffres de l’inflation publiés mardi , plus élevés que prévu, ont renforcé les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine le mois prochain .

La banque centrale « devrait envisager de relever les coûts d’emprunt de 50 points de base si l’inflation d’octobre venait à s’aggraver », avait déclaré le gouverneur de la Fed Christopher Waller avant la publication de l’IPC, ajoutant qu’une approche plus modérée risquait de nuire à la crédibilité de la Fed.

Les opérateurs considèrent qu'une hausse le mois prochain est une certitude, avec une probabilité de 11,5 % qu'elle s'élève à un demi-point de pourcentage, selon l'outil CME FedWatch.

Par ailleurs, les cours du pétrole ont grimpé de 1,8 % après avoir atteint leur plus bas niveau depuis deux mois lors de la séance précédente, le chef de la sécurité iranienne ayant déclaré que Téhéran ne permettrait pas que des matières nucléaires enrichies quittent le pays. O/R

Le marché obligataire américain est fermé ce mercredi à l’occasion du Veterans Day.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,01 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,57 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 8 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 32 nouveaux plus hauts et 51 nouveaux plus bas.