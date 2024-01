Le S&P 500 et le Nasdaq grimpent alors que de nouvelles données relancent les paris sur une baisse des taux d'intérêt

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ Le S&P 500 et le Nasdaq ont augmenté vendredi après que les données du secteur des services indiquant une économie plus faible ont augmenté les paris de réductions plus rapides des taux d'intérêt cette année, quelques heures après que des données robustes sur l'emploi aient réduit les attentes d'un assouplissement rapide. Les valeurs financières et les grandes entreprises technologiques ont représenté la plupart des gains, avec Bank of America BAC.N et JPMorgan Chase JPM.N augmentant entre 0,5% et 2%, tandis qu'Amazon.com AMZN.O , Nvidia NVDA.O et Microsoft MSFT.O ont légèrement augmenté entre 0,7% et 2,7%. Une enquête de l'Institute for Supply Management (ISM) a montré que l'activité du secteur des services, qui représente plus des deux tiers de l'économie, est tombée à 50,6 en décembre, contre 52,7 le mois précédent. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 52,6. Le rendement de l'obligation de référence du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR , qui reflète les attentes en matière de taux d'intérêt, a enregistré des gains après la publication des données et s'est établi à 3,998%. US/ Les marchés ont d'abord réduit les paris pour une baisse des taux d'intérêt en mars après qu'un rapport du Département du Travail ait montré que les employeurs américains ont embauché plus de travailleurs que prévu en décembre, tout en augmentant les salaires à un rythme soutenu. Selon l'outil FedWatch du CME Group, 71 % des opérateurs estiment désormais qu'il y a au moins 25 points de base de baisse en mars, contre près de 55 % plus tôt dans la journée. "L'emploi est plus faible qu'annoncé si l'on tient compte des révisions", a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital. "Et les données non manufacturières de l'ISM sont également inférieures aux estimations, ce qui laisse entrevoir des réductions de la Fed plus tôt que tard, et c'est ce que le marché aime Les valeurs financières .SPSY ont mené les gains parmi les 11 secteurs du S&P 500 avec une progression de 0,6%, atteignant un plus haut de plus d'un an et demi . Le S&P 500 .SPX est toujours en voie de réaliser sa pire performance hebdomadaire depuis la fin du mois d'octobre, les investisseurs ayant encaissé leurs gains après une série de neuf semaines de hausse due aux paris sur l'imminence d'une baisse des taux d'intérêt. Le Nasdaq .IXIC est en passe de réaliser sa pire semaine depuis la fin du mois de septembre, sous l'effet d'une rotation des valeurs technologiques vers des secteurs défensifs tels que les soins de santé, les services financiers et les services publics. A 11:53 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 30,49 points, soit 0,08%, à 37 470,83, le S&P 500 .SPX était en hausse de 18,06 points, soit 0,39%, à 4 706,74, et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 62,57 points, soit 0,43%, à 14 572,87. Applied Therapeutics APLT.O a chuté de 36,8% après que le médicament contre les maladies cardiaques du développeur a montré des résultats décevants dans un essai en phase finale. Palantir Technologies PLTR.N a perdu 2,1% après que Jefferies a rétrogradé la société d'analyse de données à "sous-performance" en raison des valorisations élevées des actions. Peloton PTON.O a bondi de 11,1 % après que le fabricant d'appareils de fitness a déclaré qu'il allait proposer son contenu d'entraînement à la plateforme de vidéos courtes TikTok dans le cadre d'un partenariat exclusif. Plus tard dans la journée, les investisseurs analyseront les remarques du président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, un membre votant cette année. Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,21 contre 1 sur le NYSE et de 1,16 contre 1 sur le Nasdaq. L'indice S&P a enregistré 12 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 33 nouveaux plus hauts et 52 nouveaux plus bas.