Le S&P 500 et le Nasdaq atteignent des sommets, l'inflation modérée suscitant des espoirs de hausse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices en hausse: Dow 1,1%, S&P 500 1,05%, Nasdaq 1,26%

S&P 500, Nasdaq en voie de clôture record

L'inflation de base américaine a augmenté de 3,1% en juillet

Alphabet en hausse après l'offre de Perplexity de 34,5 milliards de dollars pour le navigateur Chrome

(Ajout des citations des gestionnaires de fonds dans les paragraphes 4-5, mise à jour des prix) par Johann M Cherian, Sanchayaita Roy et Saeed Azhar

Les principaux indices de Wall Street ont progressé mardi, le S&P 500 et le Nasdaq atteignant des niveaux record, alors que l'annonce d'une hausse de l'inflation en juillet largement conforme aux attentes a renforcé les paris sur une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale le mois prochain.

Le département du travail a déclaré que l'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 0,2 % sur une base mensuelle en juillet, tandis que l'inflation annuelle a été légèrement inférieure aux prévisions, suscitant des appels de la part du président américain Donald Trump pour abaisser les taux d'intérêt.

Les rendements des obligations du Trésor à court terme

US2YT=RR - qui reflètent les attentes en matière de taux d'intérêt - ont baissé et les contrats à terme sur les taux ont montré que les traders donnent 88,8 % de chances à la Fed d'abaisser ses taux d'environ 25 points de base en septembre.

"Les données de l'IPC soutiennent les actions dans l'ensemble, en apportant de bonnes nouvelles, la Fed semblant plus en mesure de réduire ses taux en septembre et potentiellement plus d'inflation transitoire", a déclaré Katherine Bordlemay, co-responsable de la gestion des portefeuilles clients, actions fondamentales chez Goldman Sachs Asset Management.

"La première chose que je recommande est de continuer à s'appuyer sur le thème des grandes entreprises qui deviennent plus grandes. Nous restons convaincus par les méga-technologies et les technologies"

Alphabet GOOGL.O a augmenté de 1,3 % alors que Perplexity a fait une offre en espèces de 34,5 milliards de dollars pour acheter le navigateur Chrome de la société .

Intel Corp INTC.O a grimpé de 4 % après que Trump a déclaré avoir rencontré son directeur général, Lip-Bu Tan, lundi, faisant l'éloge de Tan et qualifiant la réunion de "très intéressante"

La semaine dernière, M. Trump avait exigé la démission immédiate de M. Tan , le qualifiant de "très conflictuel" en raison de ses liens avec des entreprises chinoises .

À 14 h 03 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 509,74 points, soit 1,16 %, pour atteindre 44 485,32. Le S&P 500 .SPX a gagné 66,78 points, soit 1,05%, à 6 440,23 et le Nasdaq Composite .IXIC a grimpé de 268,51 points, soit 1,26%, à 21 653,92.

La qualité des données économiques reste une préoccupation quelques semaines après que M. Trump a renvoyé le chef du Bureau des statistiques du travail à la suite des révisions à la baisse des chiffres de la masse salariale non agricole des mois précédents. Les marchés surveillent les développements concernant le candidat de Trump, E.J. Antoni , au poste de commissaire du bureau et les candidats potentiels pour le poste principal de la Fed.

"Il s'agit encore des premières étapes de ce processus et au moment où la Fed commencera à réduire ses taux à l'automne, les données sur l'inflation commenceront probablement à enregistrer certaines de ces augmentations de prix plus directes, ce qui compliquera la décision de réduire les taux", a déclaré John Velis, stratège macroéconomique chez BNY.

Le soulagement est venu du fait que les États-Unis et la Chine ont prolongé leur trêve tarifaire jusqu'au 10 novembre, évitant ainsi l'imposition de droits de douane à trois chiffres sur les marchandises de l'autre partie.

Les actions américaines se sont redressées ces dernières semaines, mettant l'indice de référence S&P 500 sur la voie de son premier record en près de deux semaines, grâce à de solides bénéfices dans le secteur technologique, à l'apaisement des tensions commerciales et à des attentes accrues en matière de réduction des taux d'intérêt.

Les flux entrants dans les actions américaines la semaine dernière ont été les plus importants depuis deux ans, selon les données de BofA Global Research.

L'indice Russell 2000 .RUT , qui suit les sociétés à petite capitalisation .RUT , a également progressé de 2,4 % pour atteindre son plus haut niveau en deux semaines.

L'indice des compagnies aériennes .SPLRCALI a fait un bond de 8%, ce qui lui a permis de connaître sa plus forte hausse en un jour depuis plus d'un mois, après que les tarifs aériens aient augmenté de 4% en juillet.

Les valeurs bancaires ont progressé, l'indice S&P 500 Banks

.SPXBK augmentant de 2,2%, les analystes estimant qu'une accentuation de la courbe des taux pourrait favoriser les bénéfices des banques, les prêteurs pouvant emprunter à bas prix et prêter à un taux plus élevé.

Cardinal Health CAH.N a chuté de 7,7% après que le distributeur de médicaments ait déclaré qu'il achèterait la société de gestion des soins de santé Solaris pour 1,9 milliard de dollars.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 3,71 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 377 nouveaux sommets et 53 nouveaux creux sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,37 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 23 nouveaux plus hauts et 11 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 89 nouveaux plus hauts et 83 nouveaux plus bas.