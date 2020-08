Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le S&P-500 et le Nasdaq à des niveaux record, le Dow Jones en baisse Reuters • 25/08/2020 à 22:52









LE DOW JONES TERMINE EN BAISSE (Reuters) - L'indice S&P 500 et le Nasdaq ont établi mardi de nouveaux records de clôture tandis que le Down Jones finissait en baisse à la Bourse de New York, où le recul d'Apple a atténué les nouvelles encourageantes sur le développement d'un vaccin contre le coronavirus et les relations commerciales entre Washington et Pékin. Le Dow Jones a cédé 0,21%, soit 60,02 points, à 28.248,44. Le S&P-500, plus large, a pris 12,34 points, soit 0,36%, pour atteindre 3.443,62. Le Nasdaq Composite a quant à lui gagné 86,75 points (0,76%) à 11.466,47 points. L'optimisme suscité par des informations positives sur le développement d'un vaccin contre le coronavirus est ensuite retombé, de même que l'élan insufflé par les nouvelles en provenance des négociateurs américains et chinois sur le commerce, qui se sont entretenus lundi par téléphone. VALEURS Le baisse du titre Apple, qui doit diviser la valeur nominale de son action par quatre à l'ouverture des marchés le 31 août, a été le plus déterminant pour les trois indices. Peu après la clôture il perdait 0,8%. American Airlines perd par ailleurs 2,2 % après avoir annoncé le possible licenciement de 19.000 employés en octobre. Medtronic gagne en revanche 2,5 % après avoir fait état d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes. Salesforce.com bondit en outre de plus de 7%. (Stephen Culp, version française Jean-Philippe Lefief)

