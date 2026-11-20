Le S&P 500 et le Dow Jones s'orientent vers une correction, le recul d'Anthropic pesant sur les valeurs liées à l'IA

Le S&P 500 et le Dow Jones s’orientaient vendredi vers une correction, l’action Anthropic ayant reculé après une entrée en bourse spectaculaire, anéantissant ainsi les espoirs que cette introduction en bourse stabilise l’ e des valeurs liées à l’IA , déjà ébranlée par des inquiétudes liées aux valorisations.

Les deux indices de référence affichaient une baisse de 10 % par rapport à leurs plus hauts historiques à la clôture. On parle de correction lorsqu’un indice recule de 10 % ou plus par rapport à son plus haut historique, sur une base de clôture à clôture.

Les actions d’Anthropic ANT.O ont chuté de 12,5 % après avoir bondi de plus de 17 % jeudi lors de leur entrée en bourse très attendue.

Cette introduction en bourse , ainsi que les résultats d’ NVDA.O de Nvidia publiés cette semaine , étaient considérés comme des indicateurs clés permettant de déterminer si la confiance dans les valeurs liées à l’IA pourrait se rétablir après des semaines de pression à la vente due aux inquiétudes concernant la hausse des coûts d’emprunt, à l’incertitude réglementaire suite à la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis et au départ du directeur général de Nvidia, Jensen Huang.

« Anthropic joue un rôle crucial dans l’évaluation globale du paysage boursier », a déclaré Gina Martin Adams, stratège en chef des marchés chez HB Wealth.

« Il est absolument nécessaire de continuer à observer l’adoption de cette technologie et une certaine forme de découverte des prix, c’est-à-dire ce que les entreprises et les particuliers seront prêts à payer pour cette technologie… jusqu’à ce que l’on atteigne un point où le marché se sente un peu plus confiant quant au fait que nous l’avons correctement évaluée. »

L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a chuté de 8,6 %, atteignant son plus bas niveau depuis sept mois. Nvidia a reculé de 7 %, touchant son plus bas niveau depuis juin 2025, et s’apprêtait à enregistrer sa plus longue série de pertes hebdomadaires depuis 2008.

Parmi les hyperscalers, Amazon AMZN.O a reculé de 2 % et Meta META.O a perdu 3,6 %, tandis qu’Alphabet GOOGL.O a progressé de 1 %. Amazon et Alphabet comptent parmi les principaux investisseurs d’Anthropic.

Les entreprises de néocloud CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O ont également chuté de plus de 10 % chacune.

Les principaux indices boursiers américains s’apprêtaient à enregistrer leur plus forte baisse hebdomadaire depuis avril 2025, lorsque le président américain Donald Trump avait annoncé les droits de douane du « Liberation Day ».

Six des onze principaux secteurs du S&P 500 étaient en baisse, l’indice de référence s’acheminant vers sa plus longue série de pertes depuis février 2020.

Le secteur technologique .SPLRCT a mené la baisse avec un recul de 4,5 %, tandis que les valeurs industrielles .SPLRCI et les biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD ont chacune reculé de plus de 1,5 %.

Les valeurs de la santé .SPXHC ont progressé de 0,8 % après quatre séances consécutives de baisse.

À 12 h 11 ( heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 206,90 points, soit 0,42 %, à 48 890,16, le S&P 500 .SPX perdait 135,15 points, soit 1,88 %, à 7 040,68 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 789,22 points, soit 3,30 %, à 23 091,82.

L'INFLATION ET LA FED AU CŒUR DE L'ACTUALITÉ

Lisa Cook, gouverneure de la Réserve fédérale, a déclaré vendredi que le taux directeur actuel de la banque centrale américaine n'était pas suffisamment élevé pour faire face à des niveaux d'inflation qu'elle considère comme « très préoccupants ».

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les marchés anticipent une probabilité de 98,2 % que la banque centrale procède à une hausse des taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion en décembre.

Une dernière enquête de l’université du Michigan a montré que la confiance des consommateurs s’était élevée à 51,5 en novembre, contre 48,0 en octobre.

Les chiffres des dépenses de consommation personnelles (, PCE), qui seront publiés la semaine prochaine, apporteront davantage de précisions sur l'orientation de la politique monétaire de la Fed, après la publication la semaine dernière d'un rapport sur l'inflation en octobre plus élevé que prévu.

Parmi les autres titres ayant fait parler d’eux, l’action Intuit INTU.O a chuté de 8,7 % après que la société a revu à la baisse ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d’affaires et accepté de céder Mailchimp à Bending Spoons BSP.O pour environ 3,68 milliards de dollars, cinq ans après l’avoir acquise pour près de trois fois ce montant.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 2,04 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2,8 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 3 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 13 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 12 nouveaux plus hauts et 626 nouveaux plus bas.