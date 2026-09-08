Le S&P 500 et le Dow Jones devraient ouvrir en baisse, les tensions dans le Golfe ayant propulsé le prix du pétrole à son plus haut niveau depuis plus de six semaines

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* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,83 %, le S&P 500 de 0,27 % et le Nasdaq progresse de 0,02 %

* Le pétrole grimpe alors que les tensions au Moyen-Orient s'intensifient

* Les investisseurs attendent les chiffres de l'inflation qui seront publiés plus tard dans la semaine

(Le point avant l'ouverture des marchés)

par Niket Nishant et Tharuniyaa Lakshmi

L'indice de référence S&P 500 et l'indice des valeurs vedettes Dow Jones s'apprêtaient à ouvrir en baisse mardi, alors que la reprise des hostilités au Moyen-Orient a propulsé les cours du pétrole à leur plus haut niveau depuis fin juillet, tandis que les marchés attendent les chiffres de l'inflation attendus plus tard dans la semaine.

Ces baisses font suite à une période mouvementée au cours de laquelle les investisseurs se sont empressés de réajuster leurs anticipations de hausse des taux après les commentaires du gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller et la publication d’un rapport sur l’emploi de l’ meilleur que prévu.

Cette semaine écourtée après le jour férié de la Fête du Travail sera dominée par la publication vendredi de l’indice des prix à la consommation et jeudi de l’indice des prix à la production.

Certains investisseurs ont indiqué que les chiffres de l’inflation auraient davantage de poids dans la trajectoire des taux de la Fed, compte tenu de l’importance accordée par le président Kevin Warsh à la baisse des prix.

« Il semble y avoir encore une part d’incertitude. Warsh n’est pas aussi facile à cerner que l’était son prédécesseur, Jerome Powell », a déclaré Michael Matousek, trader en chef chez U.S. Global Investors. Avec une hausse potentielle du prix du pétrole, la volatilité des marchés pourrait persister, a-t-il ajouté.

Selon l’outil CME FedWatch, les traders estiment désormais à 60,6 % la probabilité d’une hausse des taux d’intérêt ce mois-ci.

À 8 h 27 (heure de l’Est), les contrats E-mini Dow YMcv1 perdaient 445 points, soit 0,83 %, les contrats E-mini S&P 500

EScv1 reculaient de 20,75 points, soit 0,27 %, et les contrats E-mini Nasdaq 100 NQcv1 progressaient de 4,75 points, soit 0,02 %.

LES RISQUES DE GUERRE AU CŒUR DE L'ACTUALITÉ

La guerre entre les États-Unis et l’Iran, qui en est désormais à son septième mois, continue de peser sur les marchés boursiers. Les tensions se sont à nouveau exacerbées dans la région, augmentant le risque d’un conflit plus large.

Mardi, les Houthis du Yémen, soutenus par Téhéran, ont attaqué des installations énergétiques et des villes en Arabie saoudite, alliée des États-Unis, tandis qu’Israël a frappé une ville du sud du Liban tôt lundi matin. Le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz a ralenti , l’Iran ayant menacé lundi de riposter à toute nouvelle attaque américaine.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1,64 % à 98,59 dollars le baril, leur plus haut niveau depuis le 24 juillet.

La remontée des cours du pétrole rend la situation en matière d’inflation « plus floue », a déclaré Kyle Rodda, analyste senior des marchés financiers chez Capital.com. « L’activité militaire maintient une prime de risque significative sur les marchés de l’énergie, dans un contexte où la probabilité de perturbations plus profondes et plus longues de l’approvisionnement mondial s’accroît. »

Les valeurs énergétiques étaient en hausse dans les échanges avant l'ouverture, Marathon Petroleum MPC.N et Occidental Petroleum OXY.N progressant respectivement de 1,78 % et 2,02 %.

La hausse des rendements des bons du Trésor américain sans risque a, ces dernières semaines, rendu moins attractif pour les investisseurs le fait de prendre le risque supplémentaire lié à l’achat d’actions.

Le rendement de l’obligation du Trésor à 10 ans de référence

US10YT=RR a augmenté de 0,42 point de base pour s’établir à 4,7882 % mardi.

Les actions du secteur des cryptomonnaies ont reculé alors que le bitcoin s’éloignait du seuil des 80 000 dollars. Coinbase

COIN.O a perdu 1,57 %, tandis que Strategy MSTR.O a reculé de 2,92 %.

Les fabricants de puces ont progressé, portés par l’optimisme lié à l’IA. Intel INTC.O a gagné 4,54 %, tandis que Nvidia NVDA.O a légèrement progressé de 0,51 %.

« L'histoire montre que la spéculation accrue et les inquiétudes concernant les excès peuvent perdurer pendant un certain temps sans qu'une correction ne se produise », a écrit Ben May, directeur de la recherche macroéconomique mondiale chez Oxford Economics.