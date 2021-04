Le S&P 500 de nouveau à un plus haut historique en clôture

Semaine du 29 Mars au 4 Avril 2021

Semaine du 29 Mars au 4 Avril 2021

Bien que de nombreux investisseurs aient profité de la trêve pascale, Wall Street a de nouveau progressé avec le rally des GAFAM. Facebook a ainsi bondi de +5.53% et Google de +5.02%. Microsoft a gagné +2.48% après avoir remporté un contrat de 22 milliards de dollars pour équiper l'armée américaine en casques de réalité augmentée.

Les perspectives de reprise économique renforcent l'optimisme des investisseurs. Ainsi, la croissance du secteur manufacturier américain s'est fortement accélérée en mars, comme l'indique l'indice ISM manufacturier qui est remonté à 64.7. Il s'agit du dixième mois consécutif d'expansion et du plus haut niveau enregistré depuis 1983 ! Les Etats-Unis ont par ailleurs créé 916'000 emplois le même mois, bien au-delà des attentes, et le taux de chômage est retombé à 6%. Enfin, la campagne de vaccination semble en bonne voie, avec 104 millions d'adultes ayant déjà reçu au moins une injection (60 millions étant totalement vaccinés avec deux injections).

Wall Street tire l'ensemble des marchés actions vers le haut

Pratiquement tous les grands indices actions ont démarré le mois d'avril sur une note positive. Le Dow Jones Industrial Average a ainsi engrangé 80.33 points, soit une petite hausse hebdomadaire de +0.24%, à 33'153.21 points. Le S&P 500 a progressé de +1.14%, clôturant pour la première fois au-dessus de la résistance des 4'000 points jeudi 1er avril. Le Nasdaq, fortement pondéré en valeurs technologiques, a quant à lui rebondi de +2.60%, effaçant du coup les pertes subies au cours des deux dernières semaines. Les petites capitalisations ont surfé sur la même tendance (Russell 2000 en hausse de +1.46%).

De l'autre côté de l'Atlantique, le MSCI EMU a progressé de +1.76% tandis que le FSTE 100 faisait du surplace (-0.05%), dans le sillage de la plus grosse introduction boursière de l'année (Deliveroo). L'action du géant britannique de la livraison alimentaire a plongé de 31% au premier jour de cotation, traumatisant les 70'000 clients qui avaient souscrit à cette opération.

Les marchés asiatiques se sont affichés dans le vert. Le Nikkei 225 a gagné +2.32%, le Shanghai Composite n'étant pas loin derrière avec une hausse de +1.93%.

Parmi les secteurs S&P, les services de communication se sont refait une santé en signant la meilleure performance hebdomadaire (+3.39%), qui compense largement la perte de -1.88% subie il y a une semaine. Les biens de consommation discrétionnaire (+2.17%), à l'instar de la tech (+2.12%), ont propulsé l'indice large à un sommet historique (S&P 500 à 4'019.87 en clôture). À l'opposé, plusieurs secteurs ont fini en territoire négatif ou proches de zéro. Ainsi, les biens de consommation essentiels (-0.83%), la santé (-0.59%), les matériaux de base (-0.25%) et l'énergie (-0.39%) ont rendu une partie des gains enregistrés la semaine dernière. Le dégagement du porte-conteneur échoué dans le canal de Suez a réduit la pression haussière sur le pétrole (brut WTI en progression très limitée de +0.79%). Les valeurs financières ont également eu du mal à se maintenir à flot (+0.15%), en raison des craintes inhérentes aux expositions de plusieurs banques sur le fonds Archegos Capital, après la faillite retentissante de ce dernier.

Les marchés de crédit montrent des signes de stabilisation

Le sentiment des investisseurs continue à s'améliorer bien que les rendements sur les emprunts d'Etat américains soient repartis légèrement à la hausse. Ainsi, le T-note à 10 ans est remonté à +1.72%. Les obligations d'entreprises de notation "investissement" (+0.08% en Europe, +0.21% aux Etats-Unis) et les titres à haut rendement (+0.21% en Europe, +0.50% aux Etats-Unis) ont poursuivi sur leur lancée de la semaine dernière. La dette émergente s'est un peu redressée (+0.14% en devises locales), mais sa performance depuis le début de l'année reste encore très fortement négative à -6.61%.

Les taux américains élevés ont remis la pression sur l'or, dont le cours a baissé de -0.22% à $1'728.87 l'once. La paire EUR-USD s'est aussi affaiblie (-0.33%) avec un différentiel de taux entre le Bund allemand et le T-Note à 10 ans dépassant maintenant les 200 points de base.

Poursuivez votre lecture : https://www.trackinsight.com/en/weekly-flow-report/2021-04-02/global

Trouvez et comparez plus de 6000 ETFs avec nos outils gratuits :

Le S&P 500 de nouveau à un plus haut historique en clôture

Le S&P 500 de nouveau à un plus haut historique en clôture

Le S&P 500 de nouveau à un plus haut historique en clôture