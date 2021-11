Le S&P 500 affiche un rendement en hausse de 25% cette année, observe DWS

En comparaison, le MSCI Europe n'a pu augmenter ses bénéfices que de 13 % par rapport à 2019. Sur la durée, l'Europe semble aussi peiner face aux USA : ce n'est qu'au dernier trimestre que le MSCI Europe a réussi à réaliser les mêmes bénéfices qu'en 2006, constate DWS, alors que le S&P 500 est en moyenne deux fois plus performant aujourd'hui qu'en 2006. Entre autres explications, la part importante des entreprises technologiques dont les marges élevées et la croissance forte tirent le marché américain.

(AOF) - Les bénéfices du troisième trimestre du S&P 500 ont connu une forte croissance, non seulement par rapport à 2020, mais aussi par rapport à 2019, avant la pandémie de coronavirus, constate DWS. La croissance devrait persister, mais à un rythme moindre. affiche déjà un rendement en hausse de 25% cette année. Les résultats particulièrement élevés des émetteurs en sont une des raisons. Au troisième trimestre, les bénéfices du S&P 500 surpassaient d'environ 75% ceux du même exercice de l'année 2020, bien qu'il convienne de relativiser cette croissance en raison de la pandémie de Covid-19.

