Le Russe Sechin affirme que les entreprises américaines tirent profit de la fermeture du détroit d'Ormuz

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* Sechin: la fermeture du détroit d'Ormuz a profité aux producteurs de pétrole américains

* Sechin met en garde contre d'autres perturbations sur les voies de transport

* Sechin: le départ des Émirats arabes unis a compromis une partie du potentiel de l'OPEP+

par Vladimir Soldatkin et Olesya Astakhova

Igor Sechin, directeur général de Rosneft ROSN.MM , a déclaré samedi que les entreprises énergétiques américaines étaient les principales bénéficiaires de la fermeture du détroit d'Ormuz et que Washington tentait de modifier les contours fondamentaux des marchés énergétiques mondiaux pour servir les intérêts des États-Unis.

L'Iran a bloqué le détroit, principale voie d'acheminement d'environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et d'autres marchandises vitales, notamment les engrais, après que les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran et tué le Guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, en février. Les États-Unis ont bloqué les ports iraniens.

La fermeture du détroit a secoué les marchés mondiaux, propulsant les prix du pétrole à des niveaux record depuis plusieurs années, attisant l'inflation mondiale et sapant la croissance économique à l'échelle mondiale.

S'exprimant lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, M. Sechin, un allié de longue date du président Vladimir Poutine, a également déclaré que le groupe OPEP+, qui regroupe les principaux producteurs de pétrole, avait perdu une partie de son potentiel avec le retrait des Émirats arabes unis de l'alliance.

“La fermeture du détroit d’Ormuz est une tentative de remodeler la réglementation du marché mondial de l’énergie au profit des États-Unis. Les mesures prises pour bloquer le détroit visaient l’Iran, mais elles se sont retournées contre le monde entier. Les risques stratégiques ont été sous-estimés”, a déclaré M. Sechin.

“Les principaux bénéficiaires ont bien sûr été les entreprises américaines, qui ont obtenu des avantages non concurrentiels et la possibilité de s’assurer des approvisionnements à coût élevé”, a-t-il ajouté.

Il a averti qu’à la suite de la fermeture du détroit d’Ormuz, d’autres voies maritimes mondiales majeures, telles que les détroits de Malacca, de Bad El Mandeb et de Gibraltar, pourraient également être menacées de perturbation.

SECHIN AFFIRME QUE L'OPEP+ PERD DE SON ÉLAN

M. Sechin, connu pour son scepticisme quant à la coopération de la Russie avec l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, a déclaré que le groupe OPEP+ avait perdu une partie de son potentiel suite au départ des Émirats arabes unis de l’alliance, ainsi qu’aux départs antérieurs du Qatar et d’autres pays.

“En conséquence, la production de l'alliance est passée de 58 à 37 millions de barils par jour au cours des dix dernières années”, a-t-il déclaré.

Sechin a également indiqué que la plupart des principaux membres de l'OPEP+ ont augmenté leur production depuis la signature de l'accord en 2016. En Russie, la production pétrolière a baissé de 1,5 million de barils par jour.

“Il s’agit d’une baisse de 15 % qui devra être compensée par des investissements nécessaires d’au moins dix mille milliards de roubles. Nous prévoyons que la coopération en matière d’investissement entre les pays membres de l’alliance et notre pays va également s’étendre”, a déclaré M. Sechin.