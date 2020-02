Le Royaume-Uni veut interdire totalement la vente de voitures polluantes d'ici 2035

(AOF) - Le Premier Ministre britannique Boris Johnson a annoncé que le Royaume-Uni avait l'intention d'interdire totalement les véhicules polluants d'ici 2035, alors que l'ambition originale était 2040. Le plan du Royaume-Uni est d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Les véhicules concernés sont ceux à essence, diesels et hybrides. Mais l'avancement de la date butoir a fait bondir les acteurs de l'industrie automobile, qui considèrent l'objectif comme inatteignable et estiment que cela poussera les véhicules polluants à rouler plus longtemps.