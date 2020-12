Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Royaume-Uni signe un accord de libre-échange avec Singapour Reuters • 10/12/2020 à 05:13









SINGAPOUR, 10 décembre (Reuters) - Le Royaume-Uni a signé jeudi un accord de libre-échange avec Singapour, alors que Londres tente de sceller de multiples accords commerciaux à travers le monde à l'approche de sa sortie effective de l'Union européenne le 31 décembre. La ministre britannique du Commerce, Liz Truss, et son homologue singapourien Chan Chun Sing ont signé l'accord lors d'une cérémonie organisée dans la ville-Etat d'Asie du Sud-Est. Cette signature est survenue quelques heures après que le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sont convenus de se donner jusqu'à dimanche pour tenter de conclure un accord sur les futures relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'UE. En marge des négociations avec Bruxelles ces derniers mois, le gouvernement britannique a signé des accords commerciaux avec le Japon et le Canada notamment. L'accord signé avec Singapour est globalement similaire à celui régissant les relations commerciales entre la ville-Etat et l'UE. (Chen Lin; version française Jean Terzian)

