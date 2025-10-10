Le Royaume-Uni se dote de nouveaux pouvoirs pour réguler la recherche sur Google

Vendredi, la Grande-Bretagne a conféré à Google un "statut de marché stratégique" dans le domaine de la recherche en ligne. C'est la première fois qu'elle déploie de nouveaux pouvoirs pour lutter contre la domination des grandes entreprises technologiques et qu'elle ouvre la voie à des interventions qu'elle juge nécessaires.

La décision de l'Autorité de la concurrence et des marchés lui permet d'obliger l'entreprise détenue par Alphabet à modifier son mode de fonctionnement sur le marché britannique de la recherche.

"Nous avons constaté que Google conserve une position stratégique dans le secteur de la recherche et de la publicité liée à la recherche - avec plus de 90 % des recherches au Royaume-Uni effectuées sur sa plateforme", a déclaré Will Hayter, directeur exécutif de la CMA pour les marchés numériques, dans un communiqué.

L'organisme de surveillance a précisé que cette désignation ne constituait pas une constatation d'actes répréhensibles et qu'elle n'introduisait pas d'exigences immédiates.

Oliver Bethell, directeur principal de Google pour la concurrence, a déclaré: "De nombreuses idées d'intervention soulevées dans le cadre de ce processus entraveraient l'innovation et la croissance au Royaume-Uni, ce qui risquerait de ralentir le lancement de produits à un moment d'innovation profonde basée sur l'IA."

La CMA, qui peut imposer des amendes en cas de non-respect et dispose de pouvoirs d'exécution directs, a déclaré en juin que ses actions seraient "ciblées et proportionnées" et qu'elles débloqueraient l'innovation dans le secteur technologique britannique et dans l'économie en général.

Les mesures proposées par la CMA en juin comprenaient un classement plus équitable dans les moteurs de recherche et un meilleur accès des consommateurs à d'autres moteurs de recherche.