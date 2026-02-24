Le Royaume-Uni sanctionne l'assureur néo-zélandais Maritime Mutual après un rapport de Reuters

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Paul Carsten et Lucy Craymer

La Grande-Bretagne a sanctionné mardi Maritime Mutual, l'assureur maritime basé en Nouvelle-Zélande qui a fait l'objet d'un rapport spécial de Reuters sur la façon dont il a contribué au commerce de dizaines de milliards de dollars de pétrole iranien et russe.

"(Maritime Mutual) est ou a été impliquée dans l'obtention d'un avantage de la part du gouvernement russe ou dans son soutien à ce dernier en exerçant des activités dans un secteur d'importance stratégique pour le gouvernement russe, à savoir le secteur énergétique russe", a déclaré le gouvernement britannique dans un communiqué .

Reuters a rapporté en octobre que Maritime Mutual avait assuré plusieurs navires de ce que l'on appelle la flotte fantôme - des centaines de pétroliers appartenant à différentes entreprises qui transportent des cargaisons sanctionnées en provenance de pays tels que l'Iran, la Russie et le Venezuela, en dissimulant leurs activités commerciales grâce à de fausses localisations, de faux documents et de faux noms.

La compagnie a assuré à un moment donné près d'un pétrolier sur six de la flotte fantôme sanctionnée par les gouvernements occidentaux, notamment les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni, a constaté Reuters.

Les sanctions britanniques imposées à Maritime Mutual Insurance Association, la principale entreprise de la société basée à Auckland, en Nouvelle-Zélande, comprennent un gel des avoirs et une disqualification des administrateurs. Maritime Mutual Association Limited, une société affiliée à Gibraltar, a également été sanctionnée.

Le Trésor britannique a délivré une licence, qui expire le 9 avril, autorisant la liquidation des polices d'assurance souscrites par les entités de Maritime Mutual et leurs filiales avant l'annonce des sanctions.

Les demandes de commentaires envoyées par courrier électronique à la direction de la société et aux services de renseignements généraux n'avaient pas reçu de réponse au moment de la publication. Une personne ayant répondu au téléphone au bureau de Maritime Mutual à Christchurch s'est refusée à tout commentaire.

La société a précédemment nié avoir eu un comportement contraire aux sanctions internationales applicables. Elle a déclaré à Reuters l'année dernière qu'elle appliquait une "politique de tolérance zéro" à l'égard des violations de sanctions et qu'elle fonctionnait selon des normes de conformité rigoureuses destinées à garantir le respect total de toutes les lois et réglementations applicables.

Les sanctions prises mardi à l'encontre de Maritime Mutual font partie d'un ensemble de près de 300 mesures qui, selon la Grande-Bretagne, constituent la plus importante série de sanctions depuis le début de la guerre. Elles ont été annoncées à l'occasion du quatrième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Le Royaume-Uni a pris aujourd'hui des mesures décisives pour interrompre le financement, l'équipement militaire et les sources de revenus essentiels qui soutiennent l'agression de la Russie", a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Yvette Cooper, dans un communiqué.