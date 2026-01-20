Le Royaume-Uni n'écarte "aucune option" alors qu'il réfléchit à une interdiction des médias sociaux pour les enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le Premier ministre déclare qu'"aucune option n'est exclue"

*

Le gouvernement consulte également sur l'amélioration des contrôles de l'âge

*

Les ministres se rendront en Australie, selon le gouvernement

(Ajoute les remarques du Premier ministre Starmer aux paragraphes 1-2 et 6-10) par Muvija M et Sam Tabahriti

La Grande-Bretagne envisagera de renforcer les règles relatives à l'utilisation des médias sociaux par les enfants, aucune option n'étant exclue, a déclaré mardi le Premier ministre Keir Starmer, avertissant qu'ils risquaient d'être entraînés dans "un monde de défilement sans fin, d'anxiété et de comparaison."

Keir Starmer a déclaré que son gouvernement travailliste était prêt à prendre des "mesures énergiques", un jour après avoir déclaré qu'il examinerait la possibilité de restreindre des fonctionnalités telles que le défilement infini et l'âge auquel les enfants peuvent accéder aux plateformes.

Le gouvernement a déclaré qu'il examinerait des données provenant du monde entier sur les propositions suggérées, notamment pour déterminer si une interdiction des médias sociaux pour les enfants serait efficace et comment faire fonctionner au mieux une telle interdiction si elle était imposée.

Les ministres se rendront en Australie, qui est devenue le mois dernier le premier pays à interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans, afin de s'inspirer de leur approche, a déclaré le gouvernement lundi.

LES ENFANTS ONT BESOIN D'ESPACE POUR GRANDIR

Le gouvernement n'a pas mentionné de limite d'âge particulière, mais a indiqué qu'il envisageait une interdiction pour les enfants "en dessous d'un certain âge" et des mesures telles que de meilleures vérifications de l'âge.

"Comme je l'ai dit clairement, aucune option n'est exclue", a déclaré Keir Starmer sur Substack.

Il a ajouté que la technologie avait un grand potentiel pour améliorer la vie des jeunes et leur ouvrir des perspectives.

"Mais être un enfant ne devrait pas être synonyme de jugement constant de la part d'étrangers ou de pression pour être apprécié. Les enfants ont besoin d'espace pour grandir", a-t-il déclaré. "Pour trop d'entre eux aujourd'hui, cela signifie qu'ils sont entraînés dans un monde de défilement sans fin, d'anxiété et de comparaison."

Keir Starmer a indiqué que les parents recevraient des conseils fondés sur des données probantes concernant le temps que les enfants âgés de cinq à seize ans devraient passer sur les téléphones, les tablettes et les ordinateurs, et que des conseils distincts pour les enfants de moins de cinq ans seraient publiés en avril.

Les téléphones portables "n'ont pas leur place dans les salles de classe", et l'Ofsted, l'autorité de régulation de l'éducation, s'apprête à vérifier que les interdictions sont bien appliquées, a-t-il ajouté.

L'explosion du contenu en ligne généré par l'intelligence artificielle a exacerbé les inquiétudes, comme en témoigne le tollé provoqué par les informations selon lesquelles le chatbot Grok AI d'Elon Musk aurait généré des images sexuelles non consensuelles, y compris de mineurs.

Cela a suscité un examen plus approfondi au Royaume-Uni sur la manière dont les enfants et les adolescents utilisent les médias sociaux, les législateurs et les régulateurs se penchant sur les mesures de protection des jeunes utilisateurs contre les risques pour leur développement et leur santé mentale.

La Grande-Bretagne a élaboré des plans visant à interdire les outils de nudification par IA et s'efforce d'empêcher les enfants de prendre, de partager ou de visionner des images nues sur leurs appareils. Elle envisage de supprimer ou de limiter les fonctionnalités susceptibles d'entraîner une utilisation addictive ou compulsive des médias sociaux, comme le défilement infini.

Selon le gouvernement britannique, la loi sur la sécurité en ligne a fait passer de 30 % à 47 % la proportion d'enfants soumis à des contrôles d'âge en ligne et a réduit d'un tiers le nombre de visites de sites pornographiques.

Mais "ces lois n'ont jamais été conçues pour être le point final", a déclaré Liz Kendall, secrétaire d'État à la technologie.