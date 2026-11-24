La Grande-Bretagne a annoncé mardi un investissement de 142 millions de livres sterling (185,2 millions de dollars) dans des véhicules sous-marins sans pilote destinés à localiser et à faciliter la neutralisation des mines marines.
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Le contrat de construction des navires a été attribué à HII HII.N à l'issue d'un appel d'offres international, a indiqué le ministère de la Défense.
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Ces navires peuvent plonger jusqu'à 600 mètres de profondeur et opérer jusqu'à 110 heures lors d'une même mission
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Le ministre de la Défense, Wes Streeting, a déclaré qu’un tel investissement était "essentiel" pour la sécurité et l’économie du Royaume-Uni
(1 dollar = 0,7667 livre sterling)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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