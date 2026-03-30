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Le Royaume-Uni inflige une amende de 516 000 dollars à une filiale d'Apple pour violation des sanctions à l'encontre de la Russie
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 10:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Grande-Bretagne a déclaré qu'elle avait imposé une pénalité de 390 000 livres (516 000 $) à Apple Distribution International Limited, une filiale du géant américain de la technologie, basée en Irlande, pour avoir enfreint les sanctions imposées à la Russie.

Un avis du gouvernement publié lundi indique qu'ADI a mis des fonds à la disposition d'une personne désignée sans licence dans le cadre de deux paiements effectués en 2022.

(1 dollar = 0,7556 livre)

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