Le Royaume-Uni inflige une amende de 516 000 dollars à une filiale d'Apple pour violation des sanctions à l'encontre de la Russie

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La Grande-Bretagne a déclaré qu'elle avait imposé une pénalité de 390 000 livres (516 000 $) à Apple Distribution International Limited, une filiale du géant américain de la technologie, basée en Irlande, pour avoir enfreint les sanctions imposées à la Russie.

Un avis du gouvernement publié lundi indique qu'ADI a mis des fonds à la disposition d'une personne désignée sans licence dans le cadre de deux paiements effectués en 2022.

(1 dollar = 0,7556 livre)