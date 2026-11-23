Le Royaume-Uni estime que les restrictions imposées à SpaceX en Ukraine ont « ébranlé la confiance et la crédibilité »

Le ministre britannique de la Défense a déclaré lundi que les restrictions imposées à l'utilisation du système de communications par satellite de SpaceX SPCX.O par l'armée ukrainienne avaient suscité des inquiétudes parmi les gouvernements européens et entamé la confiance dans les services de l'entreprise.

«Ce sujet a fait l’objet de discussions entre les ministres de la Défense de toute l’Europe: cela a véritablement ébranlé la confiance et la crédibilité», a déclaré Wes Streeting lors d’une visite à Kyiv.

L'Ukraine a indiqué en début de mois que ses unités militaires avaient constaté d'importantes perturbations du système de communication militaire Starshield fourni par SpaceX, affectant l'ensemble de la ligne de front ainsi que les zones ukrainiennes occupées par la Russie.

SpaceX n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le président Volodimir Zelensky a indiqué que son gouvernement était en pourparlers avec le gouvernement américain et SpaceX afin de déterminer la cause de ces perturbations et de rétablir le fonctionnement normal du service.

Cet incident fait suite à une perturbation similaire survenue en octobre concernant l’utilisation par l’Ukraine de Starshield et de son équivalent civil Starlink, sur fond de tensions entre Kyiv et Washington au sujet des attaques ukrainiennes contre des raffineries de pétrole russes, que le président américain Donald Trump avait accusées d’être à l’origine de la hausse des prix mondiaux du diesel.

M. Streeting, qui a rencontré d’autres ministres du Groupe de contact sur la défense de l’Ukraine à Bruxelles la semaine dernière avant de se rendre à Kyiv, a déclaré vouloir faire toute la lumière sur ce qui s’était passé concernant les services de SpaceX.

« Nous avons besoin d’une explication claire concernant ces interruptions de service, et nous y avons droit: pourquoi et comment se sont-elles produites, et pourquoi les clients devraient-ils être assurés de bénéficier du service pour lequel ils paient? », a-t-il déclaré à un groupe de journalistes à Kyiv.

Reuters a rapporté en septembre que la Grande-Bretagne avait dépensé près de 40 millions de dollars pour Starshield et Starlink, renforçant ainsi sa dépendance vis-à-vis de la société d’Elon Musk pour ses communications militaires. La Grande-Bretagne a été le premier pays en dehors des États-Unis à reconnaître publiquement avoir adopté Starshield.

La semaine dernière, le Royaume-Uni a annoncé qu’il fournirait à l’Ukraine plus de 1 000 missiles de défense aérienne à courte portée supplémentaires ainsi que des lanceurs pour l’aider à se défendre contre les attaques aériennes russes cet hiver, dans le cadre d’une aide de 500 millions de livres sterling promise à l’Ukraine et dévoilée lors de la présentation du budget britannique le mois dernier.

M. Streeting a déclaré que, lors de sa visite, M. Zelensky lui avait remis une liste de demandes de soutien britannique supplémentaire qu’il transmettrait au Premier ministre Andy Burnham.

De plus, M. Zelensky lui avait demandé de faire pression sur les partenaires internationaux pour obtenir un soutien supplémentaire, notamment en matière de défense aérienne, a ajouté M. Streeting, alors qu’une explosion retentissait dans les rues de Kyiv à l’extérieur.

M. Streeting a exprimé l’espoir que Donald Trump — qui a salué le président russe Vladimir Poutine en l’appelant « mon ami » lors d’un sommet en Chine la semaine dernière — mette à profit ses relations avec le dirigeant russe pour parvenir à une paix juste et durable pour l’Ukraine.

« Ce que nous ne pouvons pas permettre, c’est une politique d’apaisement à l’égard de Poutine au XXIe siècle », a-t-il déclaré. « Nous serons tous plus faibles et plus vulnérables si Poutine l’emporte en Ukraine. »