Le Royaume-Uni envisage de baisser les taxes sur les billets d'avions pour les vols intérieurs

(AOF) - Le gouvernement britannique envisage de réduire les taxes sur les billets d'avion pour les vols à l'intérieur du pays, dans le but de relancer un secteur aérien fortement affecté par la crise. La taxe est actuellement de 13 livres sterling par passager au départ d'un aéroport du Royaume-Uni. Les autorités étudieraient une possible baisse de cette taxe, voire une exemption totale pour un aller-retour.

