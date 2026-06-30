Le Royaume-Uni envisage d'intervenir dans le projet de rachat de Warner Bros Discovery par Paramount pour 110 milliards de dollars

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La ministre britannique de la Culture, Lisa Nandy, a déclaré mardi qu'elle envisageait d'intervenir dans le projet de rachat de Warner Bros Discovery par Paramount, d'un montant de 110 milliards de dollars, pour des raisons d'intérêt général, invoquant des préoccupations quant au maintien de la pluralité.

“À la suite de discussions avec les parties concernées et d’une étude indépendante, mon ministère a adressé aujourd’hui, en mon nom, un courrier aux propriétaires actuels et futurs de Warner Bros Discovery pour les informer que j’envisage d’intervenir”, a déclaré Nandy dans un communiqué écrit.