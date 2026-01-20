 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Royaume-Uni envisage d'interdire les médias sociaux aux enfants, à l'instar de l'Australie
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 11:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le gouvernement consulte sur l'amélioration des contrôles de l'âge

*

Starmer déclare qu'il s'agit d'une "question extrêmement complexe"

*

Les ministres se rendront en Australie, selon le gouvernement

*

L'Australie interdit les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans

(Plus de détails sur les mesures envisagées au paragraphe 1) par Muvija M et Sam Tabahriti

La Grande-Bretagne envisage d'interdire les médias sociaux à l'australienne pour mieux protéger les enfants en ligne, le Premier ministre Keir Starmer ayant averti mardi qu'ils risquaient d'être entraînés dans "un monde de défilement sans fin, d'anxiété et de comparaison".

M. Starmer a déclaré que le gouvernement était prêt à prendre des mesures énergiques, un jour après avoir annoncé qu'il examinerait la possibilité de restreindre des fonctionnalités telles que le défilement infini et l'âge auquel les enfants peuvent accéder aux plateformes.

Le gouvernement travailliste a déclaré qu'il examinerait des données provenant du monde entier sur les propositions suggérées, notamment pour déterminer si une interdiction des médias sociaux pour les enfants serait efficace et comment faire en sorte qu'une telle interdiction fonctionne si elle était imposée.

"Il s'agit d'une question extrêmement complexe, et il est donc important qu'elle soit correctement examinée", a déclaré M. Starmer sur Substack.

Les ministres se rendront en Australie, qui est devenue le mois dernier le premier pays à interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans, afin de s'inspirer de leur approche, a déclaré le gouvernement lundi.

Le gouvernement n'a pas précisé de seuil d'âge, indiquant qu'il envisageait une interdiction "pour les enfants en dessous d'un certain âge" et d'autres mesures telles que de meilleures vérifications de l'âge et l'examen de la question de savoir si l'âge actuel du consentement numérique était trop bas.

Ces propositions interviennent alors que les gouvernements et les autorités de régulation du monde entier sont confrontés aux risques liés à l'exposition des enfants aux médias sociaux, ainsi qu'à l'impact du temps passé devant un écran sur leur développement et leur santé mentale.

L'explosion récente et rapide du contenu généré par l'IA en ligne a exacerbé ces préoccupations, comme l'a montré ce mois-ci le tollé provoqué par des informations selon lesquelles le chatbot Grok AI d'Elon Musk aurait généré des images sexuelles non consensuelles, y compris de mineurs.

STARMER DIT QU'IL Y A PLUS À FAIRE

Le gouvernement britannique a déjà prévu d'interdire purement et simplement les outils de nudification basés sur l'intelligence artificielle, tout en s'efforçant d'empêcher les enfants de prendre, de partager ou de visionner des images de nudité sur leurs appareils, a-t-il indiqué dans sa déclaration de lundi.

Le gouvernement a indiqué qu'il envisageait également de supprimer ou de limiter les fonctionnalités susceptibles de favoriser une utilisation addictive ou compulsive des médias sociaux.

La loi britannique sur la sécurité en ligne (Online Safety Act), l'une des plus strictes en matière de sécurité, a permis de faire passer de 30 % à 47 % la proportion d'enfants dont l'âge est vérifié en ligne, tout en réduisant d'un tiers le nombre de visites sur les sites pornographiques, selon le gouvernement.

"Ces lois n'ont jamais été conçues comme une fin en soi, et nous savons que les parents ont encore de sérieuses inquiétudes", a déclaré Liz Kendall, secrétaire d'État à la technologie.

M. Starmer a déclaré que l'enfance ne devrait pas être synonyme de jugement de la part d'inconnus ou de pression pour obtenir des likes, ajoutant que "pour trop de gens aujourd'hui, cela signifie être entraîné dans un monde de défilement sans fin, d'anxiété et de comparaison".

"Nous travaillerons avec des experts pour identifier les mesures les plus efficaces que nous pouvons prendre pour en faire plus", a-t-il déclaré, réitérant qu'"aucune option n'est exclue".

Le gouvernement a déclaré qu'il produirait des conseils sur le temps passé devant les écrans, fondés sur des données probantes, à l'intention des parents d'enfants âgés de 5 à 16 ans, et qu'il publierait en avril des conseils distincts pour les enfants de moins de cinq ans.

Valeurs associées

ALPHABET-A
330,0100 USD NASDAQ -0,83%
META PLATFORMS
620,2500 USD NASDAQ -0,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une pancarte sur laquelle on peut lire "Europe, veux-tu encore de ton agriculture ?" est installée sur un tracteur à Strasbourg, dans l'est de la France, le 7 janvier 2026 ( AFP / Frederick FLORIN )
    Mercosur: des milliers d'agriculteurs protestent devant le Parlement européen
    information fournie par AFP 20.01.2026 12:15 

    Tracteurs et drapeaux au vent, des milliers d'agriculteurs européens sont arrivés mardi en fin de matinée devant le Parlement européen à Strasbourg, afin de protester contre l'accord avec le Mercosur, à la veille d'un vote sur une saisine de la justice. Français ... Lire la suite

  • Des tentes de secours installées à Kiev pour les habitants privés de chauffage et d'électricité, le 19 janvier 2026 en Ukraine ( AFP / Sergei GAPON )
    Une nouvelle attaque russe prive de chauffage près de la moitié de Kiev
    information fournie par AFP 20.01.2026 12:09 

    Une attaque nocturne aérienne de Moscou a de nouveau privé de chauffage plus de 5.600 immeubles résidentiels à Kiev, soit près de la moitié de la capitale où la température affiche -14°C, ont annoncé mardi matin les autorités. Ces nouveaux bombardements devraient ... Lire la suite

  • Des aurores boréales au-dessus de Portsall lors d'une tempête solaire, le 19 janvier 2026 dans l'ouest de la France ( AFP / Oscar Chuberre )
    Une tempête solaire majeure touche la Terre
    information fournie par AFP 20.01.2026 12:07 

    Une tempête solaire majeure a commencé lundi à s'abattre sur la Terre, et pourrait causer des perturbations sur les réseaux électriques et satellitaires ainsi que provoquer d'impressionnantes aurores boréales, ont prévenu les autorités météorologiques américaines. ... Lire la suite

  • Un amateur de bain en eau froide s'asperge sur les rives lac Shichahai, au coeur de Pékin, le 20 juin 2026 ( AFP / Adek BERRY )
    Givrés? En Chine, des nageurs bravent les eaux glacées
    information fournie par AFP 20.01.2026 12:06 

    Un vent mordant balaie Pékin ce mardi et le thermomètre affiche –7°C. Pas assez pour refroidir Yang Zi, 62 ans: en maillot de bain, il se jette sans hésiter dans les eaux glaciales d'un lac. "C'est une façon de profiter de la nature", explique le retraité à l'AFP. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank