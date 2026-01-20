Le Royaume-Uni envisage d'interdire les médias sociaux aux enfants, à l'instar de l'Australie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le gouvernement consulte sur l'amélioration des contrôles de l'âge

*

Starmer déclare qu'il s'agit d'une "question extrêmement complexe"

*

Les ministres se rendront en Australie, selon le gouvernement

*

L'Australie interdit les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans

(Plus de détails sur les mesures envisagées au paragraphe 1) par Muvija M et Sam Tabahriti

La Grande-Bretagne envisage d'interdire les médias sociaux à l'australienne pour mieux protéger les enfants en ligne, le Premier ministre Keir Starmer ayant averti mardi qu'ils risquaient d'être entraînés dans "un monde de défilement sans fin, d'anxiété et de comparaison".

M. Starmer a déclaré que le gouvernement était prêt à prendre des mesures énergiques, un jour après avoir annoncé qu'il examinerait la possibilité de restreindre des fonctionnalités telles que le défilement infini et l'âge auquel les enfants peuvent accéder aux plateformes.

Le gouvernement travailliste a déclaré qu'il examinerait des données provenant du monde entier sur les propositions suggérées, notamment pour déterminer si une interdiction des médias sociaux pour les enfants serait efficace et comment faire en sorte qu'une telle interdiction fonctionne si elle était imposée.

"Il s'agit d'une question extrêmement complexe, et il est donc important qu'elle soit correctement examinée", a déclaré M. Starmer sur Substack.

Les ministres se rendront en Australie, qui est devenue le mois dernier le premier pays à interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans, afin de s'inspirer de leur approche, a déclaré le gouvernement lundi.

Le gouvernement n'a pas précisé de seuil d'âge, indiquant qu'il envisageait une interdiction "pour les enfants en dessous d'un certain âge" et d'autres mesures telles que de meilleures vérifications de l'âge et l'examen de la question de savoir si l'âge actuel du consentement numérique était trop bas.

Ces propositions interviennent alors que les gouvernements et les autorités de régulation du monde entier sont confrontés aux risques liés à l'exposition des enfants aux médias sociaux, ainsi qu'à l'impact du temps passé devant un écran sur leur développement et leur santé mentale.

L'explosion récente et rapide du contenu généré par l'IA en ligne a exacerbé ces préoccupations, comme l'a montré ce mois-ci le tollé provoqué par des informations selon lesquelles le chatbot Grok AI d'Elon Musk aurait généré des images sexuelles non consensuelles, y compris de mineurs.

STARMER DIT QU'IL Y A PLUS À FAIRE

Le gouvernement britannique a déjà prévu d'interdire purement et simplement les outils de nudification basés sur l'intelligence artificielle, tout en s'efforçant d'empêcher les enfants de prendre, de partager ou de visionner des images de nudité sur leurs appareils, a-t-il indiqué dans sa déclaration de lundi.

Le gouvernement a indiqué qu'il envisageait également de supprimer ou de limiter les fonctionnalités susceptibles de favoriser une utilisation addictive ou compulsive des médias sociaux.

La loi britannique sur la sécurité en ligne (Online Safety Act), l'une des plus strictes en matière de sécurité, a permis de faire passer de 30 % à 47 % la proportion d'enfants dont l'âge est vérifié en ligne, tout en réduisant d'un tiers le nombre de visites sur les sites pornographiques, selon le gouvernement.

"Ces lois n'ont jamais été conçues comme une fin en soi, et nous savons que les parents ont encore de sérieuses inquiétudes", a déclaré Liz Kendall, secrétaire d'État à la technologie.

M. Starmer a déclaré que l'enfance ne devrait pas être synonyme de jugement de la part d'inconnus ou de pression pour obtenir des likes, ajoutant que "pour trop de gens aujourd'hui, cela signifie être entraîné dans un monde de défilement sans fin, d'anxiété et de comparaison".

"Nous travaillerons avec des experts pour identifier les mesures les plus efficaces que nous pouvons prendre pour en faire plus", a-t-il déclaré, réitérant qu'"aucune option n'est exclue".

Le gouvernement a déclaré qu'il produirait des conseils sur le temps passé devant les écrans, fondés sur des données probantes, à l'intention des parents d'enfants âgés de 5 à 16 ans, et qu'il publierait en avril des conseils distincts pour les enfants de moins de cinq ans.