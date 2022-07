Le Royaume-Uni donne son go à la centrale nucléaire Sizewell C

(AOF) - Londres a donné son feu vert à la construction de la centrale nucléaire de type EPR, Sizewell C. " Les négociations avec le gouvernement sur la levée de fonds pour le projet se poursuivent et une décision d'investissement financier est attendue en 2023 " a précisé EDF, qui est son principal partenaire. Elle fournira une électricité à faible teneur en carbone à environ six millions de foyers. En remplaçant l'électricité produite à partir de combustibles fossiles, cette centrale permettra d'éviter l'émission d'environ 9 millions de tonnes de CO2 par an.