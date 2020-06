Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Royaume-Uni doit revoir le rôle de Huawei dans son réseau 5G - Otan Reuters • 10/06/2020 à 10:06









10 juin (Reuters) - Le secrétaire général de l'OTAN a déclaré mercredi que l'Occident ne pouvait pas ignorer la montée en puissance de la Chine et qu'il était donc important que le Royaume-Uni revoie le rôle de Huawei HWT.UL dans son réseau de téléphonie mobile de cinquième génération (5G). "J'espère que le gouvernement britannique va concevoir ses réseaux de manière à les protéger et en s'assurant que le pays dispose de réseaux 5G sécurisés", a déclaré Jens Stoltenberg à BBC radio. "C'est pourquoi je pense qu'il est également important d'examiner de nouveau la situation pour faire en sorte que cela soit le cas". Dans le cadre d'une réévaluation plus large des relations avec la Chine, le Centre national de cybersécurité britannique analyse l'impact des récentes sanctions américaines contre Huawei sur la décision de la Grande-Bretagne d'accorder à l'entreprise un rôle dans la construction de son réseau 5G. (Guy Faulconbridge et Kate Holton; version française Kate Entringer)

