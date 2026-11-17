Le Royaume-Uni désigne la plateforme Aladdin de BlackRock et Bloomberg comme des tiers essentiels

Le Royaume-Uni a désigné mardi la plateforme Aladdin de BlackRock, Bloomberg et trois autres fournisseurs comme des tiers essentiels, plaçant ainsi les services qu'ils fournissent sous la supervision conjointe des autorités de régulation financières du pays.

La désignation de BlackRock Financial Management , Bloomberg, Bottomline Technologies, Broadridge Financial Solutions et Form3 porte à neuf le nombre total de tiers essentiels, après une première vague en juillet qui concernait quatre grands fournisseurs de services cloud et technologiques.

Les services désignés de ces entreprises seront désormais supervisés par la Banque d’Angleterre, l’Autorité de régulation prudentielle et l’Autorité de conduite financière.