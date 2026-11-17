Le Royaume-Uni a désigné mardi la plateforme Aladdin de BlackRock, Bloomberg et trois autres fournisseurs comme des tiers essentiels, plaçant ainsi les services qu'ils fournissent sous la supervision conjointe des autorités de régulation financières du pays.
La désignation de BlackRock Financial Management , Bloomberg, Bottomline Technologies, Broadridge Financial Solutions et Form3 porte à neuf le nombre total de tiers essentiels, après une première vague en juillet qui concernait quatre grands fournisseurs de services cloud et technologiques.
Les services désignés de ces entreprises seront désormais supervisés par la Banque d’Angleterre, l’Autorité de régulation prudentielle et l’Autorité de conduite financière.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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