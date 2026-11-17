Londres va fournir plus de 1 000 missiles antiaériens à courte portée et plus d'une douzaine de radars à l'Ukraine afin de renforcer sa protection contre les frappes russes cet hiver.

Le Royaume-Uni vient d'annoncer le versement d'une nouvelle aide militaire de 240 millions de livres sterling l'Ukraine, intégrée à une enveloppe de 500 millions de livres prévue pour répondre aux besoins urgents de défense aérienne du pays.

Le programme comprend notamment des missiles fournis par Thales à Belfast et leurs lanceurs, dont l'efficacité a été démontrée contre les drones Shahed de conception iranienne utilisés par la Russie. Les livraisons doivent débuter à la mi-décembre et viendront compléter les 400 missiles sol-air déjà fournis par Londres. Des radars permettront aussi de détecter les attaques entrantes.

Cette annonce intervient lors d'une réunion du Groupe de contact pour la défense de l'Ukraine à Bruxelles. Parallèlement, le Royaume-Uni, la Suède et l'Ukraine ont signé une lettre d'intention concernant la fourniture d'avions de combat suédois Gripen, de Saab.

En milieu d'après-midi, le titre Thales recule de 1,4% à Paris, tout comme Saab (-1,5% à Stockholm).