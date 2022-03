Le Royaume-Uni anticipe une croissance de 3,8% et une inflation de 7,4% en 2022

Le chômage, déjà à 3,9%, devrait désormais être plus bas, pour chaque année de la prévision, a ajouté le ministre britannique de l'Economie, alors que l'inflation devrait atteindre environ 7,4% cette année.

Le gouvernement britannique prévoit ensuite une croissance économique de 1,8% en 2023, puis de 2,1%, 1,8% et 1,7% au cours des trois années suivantes.

(AOF) - Le Royaume-Uni anticipe désormais une croissance de son PIB de 3,8% pour 2022. Au cours de son traditionnel discours printanier devant la Chambre des Communes, Rishi Sunak, le Chancelier de l'Echiquier, a déclaré qu'il était encore trop tôt pour connaître l'impact complet de la guerre en Ukraine sur l'économie britannique. Mais combiné à une inflation mondiale élevée et à des pressions continues sur la chaîne d'approvisionnement, tous ces éléments vont peser sur la croissance du royaume.

