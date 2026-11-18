Les ministres britanniques travaillent d'arrache-pied avec l'Inde pour résoudre un différend concernant les droits de douane sur les importations en vrac de whisky écossais, a déclaré mercredi un porte-parole du gouvernement britannique après que l'agence Reuters eut rapporté que l'Inde imposait désormais un droit de douane effectif de 162,5 %.
« Les ministres travaillent d’arrache-pied avec le gouvernement indien pour résoudre ce problème afin de garantir que les entreprises britanniques puissent exporter selon les droits de douane convenus dans l’accord commercial », a déclaré un porte-parole du gouvernement dans un communiqué.
L'accord commercial entre l'Inde et le Royaume-Uni, entré en vigueur en juillet, a réduit de moitié les droits de douane sur le whisky écossais, les ramenant à 75 %, bien que les enquêteurs indiens aient fait valoir que les entreprises utilisaient des classifications douanières erronées.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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