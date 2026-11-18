Le Royaume-Uni affirme que ses ministres travaillent d'arrache-pied avec l'Inde pour régler le différend tarifaire concernant les importations de whisky écossais

Les ministres britanniques travaillent d'arrache-pied avec l'Inde pour résoudre un différend concernant les droits de douane sur les importations en vrac de whisky écossais, a déclaré mercredi un porte-parole du gouvernement britannique après que l'agence Reuters eut rapporté que l'Inde imposait désormais un droit de douane effectif de 162,5 %.

« Les ministres travaillent d’arrache-pied avec le gouvernement indien pour résoudre ce problème afin de garantir que les entreprises britanniques puissent exporter selon les droits de douane convenus dans l’accord commercial », a déclaré un porte-parole du gouvernement dans un communiqué.

L'accord commercial entre l'Inde et le Royaume-Uni, entré en vigueur en juillet, a réduit de moitié les droits de douane sur le whisky écossais, les ramenant à 75 %, bien que les enquêteurs indiens aient fait valoir que les entreprises utilisaient des classifications douanières erronées.