Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne Reuters • 01/02/2020 à 00:00









LONDRES, 1er février (Reuters) - Le Royaume-Uni a officiellement quitté l'Union européenne à minuit heure de Bruxelles (23h00 GMT), dans la nuit de vendredi à samedi, trois ans et demi après la victoire des eurosceptiques au référendum du 23 juin 2016 sur le Brexit. C'est la première fois, en plus de 60 ans de construction européenne, qu'un pays membre largue ainsi les amarres. Le Brexit marque la fin d'une période de tractations parfois chaotiques à Bruxelles comme à la Chambre des communes, à Londres, et ouvre une nouvelle phase de négociations entre le gouvernement britanniques et les Vingt-Sept sur les modalités de la future relation entre les deux parties. "Nous voulons que ce soit le début d'une nouvelle ère de collaboration amicale entre l'Union européenne et un Royaume-Uni plein d'énergie", a déclaré, dans une allocution retransmise à une heure de l'échéance, le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui fut l'un des principaux avocats des Brexiters. (Version française Simon Carraud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.