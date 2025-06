Le rouge s'impose en Europe avec la guerre au Moyen-Orient

(AOF) - La Bourse de Paris a cédé du terrain au terme d’une séance intégralement passée en territoire négatif. Le marché a été logiquement affecté par l’implication des États-Unis dans les bombardements en Iran, qui font craindre aux investisseurs une escalade dans le conflit et des représailles iraniennes contre des intérêts américains. Côté valeurs, Stellantis a cédé du terrain pour le 1er jour de son nouveau DG. Le CAC 40 recule ce soir de 0,69 %, à 7 537,57 points, de son côté, l’EuroStoxx 50 perd 0,18 %, à 5 224,25 points, tandis qu’à New York, à 17h45, le Dow Jones avance de 0,15 %.

En Europe, à Amsterdam, l'action Prosus (+ 3,25% à 47,625 euros) a figuré parmi les plus fortes progressions de l'indice AEX à la faveur d'une performance annuelle supérieure aux attentes. " L'exercice 2025 marque la première année de flux de trésorerie disponible positif pour Prosus, hors dividende de Tencent ", a souligné le directeur financier, Nico Marais. Le flux de trésorerie disponible de la société, qui regroupe les activités Internet à l'international du groupe sud-africain Naspers, est passé en un an de 524 millions de dollars à 1,037 milliard de dollars.

À Paris, Stellantis perd 2,25 %, à 8,008 euros, Antonio Filosa, le nouveau DG, a présenté la composition de son équipe dirigeante. Le communiqué de presse indique que " ces nominations s’inscrivent dans la continuité des évolutions organisationnelles annoncées en février 2025 ". Le nouveau directeur général conserve ses fonctions à la tête de la région North America & American Brands. On dénombre deux départs, celui de Béatrice Foucher (chief planning officer), mais surtout celui de Maxime Picat, qui était également pressenti pour prendre la relève de Carlos Tavares.

Carmat a chuté de 47,50 %, à 0,41 euro à la Bourse de Paris après avoir annoncé être dans une situation financière critique, avec un risque de cessation de paiements dès la fin du mois de juin 2025. Invest Securities rappelle que Carmat disposait d'une visibilité financière jusqu'à la mi-juin 2025 et que ce délai est d'ores et déjà dépassé et que la société n'a enregistré aucun nouveau financement depuis.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France , l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 47,8 en juin, contre un consensus de 49,8, après 49,8 en mai a indiqué S&P Global. Le PMI des services s'établit à 48,7, contre 49,2, de consensus après 48,9 le mois précédent. L’indice PMI Flash composite HCOB, qui prend en compte les 2 secteurs, s’est replié à 48,5 en juin (49,3 en mai), plus bas de 2 mois. Il était attendu à 49,3.

L'indice PMI Composite de S&P Global, qui fait la synthèse entre l'activité dans les services et dans le secteur manufacturier, est repassé en phase d'expansion en Allemagne , selon des données préliminaires. En juin, il s'est installé à 50,4 points, contre des attentes à 49 points et un précédent à 48,5 points. À 50,4 points, cet indicateur est à son plus haut depuis 3 mois.

L’indice PMI Composite de la zone euro a conservé un taux de croissance inchangé dans le secteur privé en juin, selon des données préliminaires de S&P Global. L’indice qui le matérialise est resté à 50,2 points, alors qu’une accélération à 50,5 points était espérée. Dans le secteur manufacturier, cet indicateur est également resté inchangé à 49,4 points, soit une légère contraction de l’activité, là où les analystes tablaient sur une amélioration à 49,6 points. Dans les services, il est passé de 49,7 points en mai, à 50 points en juin comme prévu, son plus haut niveau en deux mois.

Aux États-Unis, la croissance du secteur privé a moins ralenti qu'anticipé en juin aux États-Unis, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte le secteur manufacturier et celui des services, est passé de 53 à 52,8 entre mai et juin. Il était attendu à 52,2. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 53,7 à 53,1 entre mai et juin. Il était attendu à 52,9. Le PMI pour le secteur manufacturier est resté stable à 52 et il était attendu à 51,1.

En outre, toujours au pays de l'Oncle Sam, les ventes de logements anciens ont atteint 4,03 millions d'unités en rythme annuel en mai aux États-Unis. Elles sont supérieures aux attentes (3,96 millions d'unités) et à celles d'avril : 4 millions.

Vers 17h45, l'euro remonte face au billet (+0,21 %) et s'échange contre 1,1547 dollar.