Le rouge est mis sur les marchés européens

(AOF) - Tous les marchés européens évoluent dans le rouge dans le sillage de Wall Street et après que les investisseurs ont été déçus par l'absence de nouvelles mesures de relance en Chine. Le pétrole subit des dégagements après sa récente envolée : le baril de Brent perd 1,92% à 79,38 dollars. Le secteur du luxe, très dépendant de l’Empire du Milieu, pèse sur les indices, de même que celui des vins et spiritueux, cible de représailles de Pékin. Vers 12h, le CAC 40 perd 0,82% à 7 514,20 points tandis que l'Eurostoxx 50 abandonne 0,73% à 4 933,54 points.

A la Bourse de Londres, Vodafone cède 0,35% à 74,24 pence. L'opérateur britannique de télécommunications a annoncé le renforcement de son partenariat stratégique avec Google dans le cadre d'un accord de plus d'un milliard de dollars sur dix ans. Cette alliance va permettre aux clients européens et africains d'accéder aux nouveaux appareils du géant technologique américain dotés d'une IA générative. Les contours financiers de ce nouvel accord n'ont pas été dévoilés.

Les valeurs du secteur des spiritueux reculent fortement depuis l'ouverture des marchés ce mardi. Pernod Ricard perd 3,80% à 126,45 euros au sein du CAC 40. Rémy Cointreau cède 8,04% à 60,65 euros, soit la plus forte baisse du SBF 120. Les deux actions se replient après les mesures prises par la Chine contre les spiritueux européens. Dès le 11 octobre prochain, des mesures protectionnistes provisoires seront instaurées contre les importations de certaines catégories de spiritueux en provenance de l'Union européenne, selon une déclaration du ministère chinois du Commerce.

NFL Biosciences (+20,12% à 2,40 euros) s'envole dans de forts volumes après avoir annoncé des résultats définitifs, actualisés, de son étude clinique de phase 2, Cesto II, de NFL-101, son candidat médicament pour le sevrage tabagique. Cette biotech développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, souligne la capacité de NFL-101 à réduire le craving, l'envie irrépressible de fumer, combinée à une excellente tolérance, qui confirme un potentiel commercial supérieur à celui de Champix qui avait atteint plus d'un milliard de dollars de ventes annuelles.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La production industrielle en août a progressé de 2,9% en Allemagne après avoir reculé de 2,9% en juillet. Elle est largement supérieure au consensus d'une augmentation de 0,8%. La comparaison de trois mois à trois mois, moins volatile, a montré que la production était inférieure de 1,3 % au cours de la période allant de juin 2024 à août 2024 par rapport aux trois mois précédents.

En août 2024, le déficit commercial de la France se dégrade légèrement de 0,2 milliard d'euros pour s'établir à 6,7 milliards d'euros. Sur le mois, les exportations diminuent (- 0,3 milliard d'euros) davantage que les importations (- 0,1 milliard d'euros). Elles s'élèvent à 49,9 milliards d'euros en août 2024, et les importations à 56,6 milliards d'euros. En août 2024, le solde énergétique continue de s'améliorer (+ 0,4 milliard d'euros) tandis que les balances des biens d'investissement, de consommation et intermédiaires se dégradent (de 0,3, 0,2 et 0,1 milliard d'euros respectivement).

La balance commerciale en août aux Etats-Unis sera connue à 14h30.

Vers midi, l'euro gagne 0,14% à 1,0988 dollar.