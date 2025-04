Le rouge domine sur les places européennes après Jerome Powell, la BCE à suivre

(AOF) - Les marchés actions européens se replient dans le sillage de Wall Street. Les déclarations du président de la Fed ont eu l’effet d’une douche froide. Jerome Powell a souligné que les droits de douane étaient bien supérieurs au niveau que la Fed avait prévu dans son scénario le plus pessimiste. Les investisseurs attendent la décision de la BCE, qui devrait réduire ses taux, mais surtout ses déclarations. Parmi les nombreuses publications du jour, Hermès a déçu. Vers 12h20, le CAC 40 perd 0,90% à 7265,78 points et l’EuroStoxx50, 0,76% à 7929 points.

En Europe, Sainsbury's progresse de 1,37% à 251,40 pence à la bourse londonienne après avoir dévoilé des résultats annuels en ligne avec les attentes. Le distributeur a enregistré une hausse de 7,2% de son bénéfice opérationnel sous-jacent, à 1,04 milliard de livres. Confronté à une forte concurrence, le deuxième groupe britannique de supermarchés après Tesco s'attend pour l'exercice 2025-2026 à un bénéfice d'exploitation sous-jacent au détail d'environ " 1 milliard de livres (contre 1,08 milliard de livres prévu par les analystes) et un flux de trésorerie disponible de plus de 500 millions de livres.

Deux jours après la publication par LVMH de revenus décevants au premier trimestre, qui lui avait fait perdre sa couronne de première capitalisation du CAC 40, le nouveau numéro un, Hermès a également déçu. En conséquence, Hermès (-2,12% à 2313 euros) enregistre une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40. Pour autant, Hermès surperforme nettement le numéro un mondial du luxe en termes de croissance. Ses revenus ont progressé de 7,2% à taux de change constants sur un an à 4,13 milliards d'euros, là où ceux de LVMH avaient reculé de 3% en données comparables.

Pluxee flambe de 15,31% à 21,46 euros et culmine en tête de l'indice SBF 120 après avoir rehaussé son objectif de marge d'Ebitda récurrent sur l'exercice 2025. "Au regard de notre solide performance au premier semestre, dans un contexte macro-économique incertain et volatile que nous suivons avec attention, nous relevons notre objectif de marge d'Ebitda récurrent pour l'exercice 2025 (+150 points de base, contre +75 points de base initialement), tout en réaffirmant nos objectifs annuels de croissance organique du chiffre d'affaires total et de Conversion de trésorerie récurrente ", a déclaré Aurélien Sonet, directeur général de Pluxee.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les prix à la production en Allemagne ont reculé de 0,7% en mars sur une base mensuelle. Ils étaient attendus en baisse de 0,1% après un repli de 0,1% en février.

La décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne sera connue à 14h15.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les mises en chantier et permis de construire en mars et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en avril seront communiqués à 14h30.

L'évolution hebdomadaire des stocks de gaz sera publiée à 16h30.

Vers 12h15, l'euro cède 0,26% à 1,1368 dollar.