Le rouge domine à Wall Street : plus de 1000 milliards de capitalisation pour Broadcom

(AOF) - Bien orientés à l'ouverture, les marchés américains ont basculé dans le rouge. La fin de semaine est marquée par la hausse des taux longs : le rendement du 10 ans américain gagne plus de 4 points de base à 4,376%. Si une baisse des taux de la Fed la semaine prochaine est largement anticipée, les investisseurs s'interrogent des prochaines décisions. Du côté des valeurs, Broadcom s'envole grâce à la forte demande pour ses produits liés à l’intelligence artificielle. Vers 17h20, le Dow Jones s'effrite de 0,01% à 43911,20 points et le Nasdaq Composite perd 0,14% à 19876,43 points.

Plus forte hausse de l'indice S&P 500 - et de très loin - Broadcom flambe de 20,08% à 216,93 dollars pour peser près de 1050 milliards de dollars en Bourse. Le spécialiste des semi-conducteurs et des logiciels entre dans le club très fermé - comprenant notamment Apple, Nvidia, Microsoft, Meta, Tesla et Alphabet - des sociétés affichant plus de 1000 milliards de capitalisation. Le groupe technologique bénéficie de la forte demande pour ses produits liés à l’intelligence artificielle et de perspectives très favorables dans ce domaine.

Les chiffres économiques du jour

En rythme mensuel, les prix des importations ont progressé de 0,1% aux Etats-Unis en novembre alors qu'ils étaient attendus en baisse de 0,2%. Ils étaient en hausse de 0,1% en octobre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Boeing

Boeing a annoncé son intention d'étendre ses activités dans le comté de Charleston, en Caroline du Sud. Le constructeur aéronautique prévoit d'investir 1 milliard de dollars dans la modernisation des infrastructures de son site actuel et de créer 500 nouveaux emplois au cours des cinq prochaines années. Depuis plus de dix ans, Boeing South Carolina (BSC) assure le cycle de production complet du 787 Dreamliner. Le groupe fabrique, assemble et livre les appareils 787-8, 787-9 et 787-10 à des clients du monde entier.

Costco

La chaîne de magasins Costco a dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel de 62,15 milliards de dollars supérieur aux attentes des analystes. Son BPA est ressorti 4,04 dollars au titre de son premier trimestre comptable (clos le 24 novembre), à comparer à 3,58 dollars sur la même période de l'année dernière et un consensus de 3,79 dollars. Ses ventes nettes sur la période ont augmenté de 7,5% à 62,15 milliards de dollars en données publiées, dépassant le consensus : 62,08 milliards de dollars.

Gilead

Gilead Sciences est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé que Dietmar Berger, directeur médical de Sanofi depuis 2020, rejoindra ses équipes le 2 janvier 2025, en tant que directeur médical, membre de l'équipe de direction du groupe. Le Dr Berger succédera à Merdad Parsey qui était en poste depuis 2019: il assumera la responsabilité du portefeuille virologie, oncologie et maladies inflammatoires de Gilead et supervisera le développement et les affaires médicales de la société au niveau mondial.

Novavax

Novavax est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après que son partenariat avec Sanofi s'est traduit par un premier paiement d'étape de 50 millions de dollars. La biotech souligne que son vaccin anti Covid-19 est inclus dans les deux candidats vaccins combinés de Sanofi pour la prévention de la grippe et de la Covid-19, pour lesquels des essais cliniques ont été lancés et la désignation Fast Track récemment accordée aux États-Unis.