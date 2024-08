Le rouge de retour sur les places boursières européennes

(AOF) - Les marchés européens devraient de nouveau se replier dans le sillage des indices américains. En hausse le matin, Wall Street a terminé dans le rouge. Le choc provoqué par la baisse des marchés mondiaux a ébranlé la confiance des investisseurs. En Europe, les entreprises européennes continuent de publier leurs résultats : Allianz, Siemens... A Paris, les investisseurs réagiront notamment aux publications de Neurones et de Catering International & Services. Après sa nette baisse de mercredi, le yen se reprend contre les principales devises.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Sanofi

Sanofi a annoncé que le traitement d’induction par Sarclisa (isatuximab) a démontré une amélioration significative de la survie sans progression chez les patients atteints d’un myélome multiple nouvellement diagnostiqué et éligibles à une transplantation. " Les résultats renforcent le potentiel du Sarclisa en tant que traitement de fond lorsqu’il est ajouté au traitement standard actuel dans diverses populations de patients atteints de MM ", explique le groupe pharmaceutique.

VusionGroup

VusionGroup annonce un nouveau partenariat avec Ace Hardware pour déployer les solutions innovantes du groupe au sein de l'enseigne américaine (qui est un pionnier dans le déploiement d'étiquettes électroniques dans le secteur du bricolage aux Etats-Unis). Les étiquettes électroniques de VusionGroup connectées à VusionCloud et VusionOX, le système d'exploitation IoT développé par le Groupe et basé sur la technologie Bluetooth Low Energy (BLE), permettent à Ace Hardware de mettre à jour les prix en magasin en quelques secondes, assurant ainsi une gestion des prix simple et sans erreur.

Neurones

A + 8,2%, la croissance organique de Neurones au premier semestre 2024 est restée soutenue, ressortant à 402,4 millions d'euros. Les progressions les plus notables concernent la Data, les projets digitaux, le cloud souverain et sécurisé (SecNumCloud), la Cybersécurité et les services SAP. Le résultat opérationnel de ce semestre s’établit à 9,2% du chiffre d’affaires. Sauf conséquences imprévisibles liées à l’incertitude politico-économique actuelle, Neurones maintient ses prévisions pour 2024 : chiffre d’affaires de l’ordre de 800 millions d'euros et un résultat opérationnel d’environ 9,5%.

CIS

Catering International & Services (CIS) publie au titre du premier semestre 2024 un chiffre d'affaires à taux de change constant de 212,5 millions d'euros, en progression de 37,5% par rapport au premier semestre 2023. A données publiées, il s'établit à 199,5 millions d'euros, soit une croissance de 29% par rapport à la même période de l'exercice précédent, incluant un impact de change négatif de 13 millions d'euros, principalement dû à la dépréciation de certaines devises en Eurasie et en Afrique.

Les chiffres macroéconomiques

Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis sont attendues à 14h30 et l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.

Ce matin, l'euro gagne 0,12% à 1,0937 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont fini en forte hausse. Les investisseurs ont repris leurs sens par rapport à la probabilité d’une récession aux Etats-Unis. Autre sujet d’inquiétudes depuis lundi, le yen a reculé alors que gouverneur adjoint de la Banque du Japon Shinichi Uchida a déclaré qu'elle "ne relèverait pas son taux d'intérêt directeur dans une situation d'instabilité des marchés financiers et des marchés de capitaux". Les résultats étaient encore nombreux en Europe : Novo Nordisk, WPP... Le CAC 40 a gagné 1,91% à 7266,01 points tandis que l'EuroStoxx50 a grimpé de 2,02% à 4667,42 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains se sont retournés à la baisse en seconde partie de séance en dépit des efforts de la Banque du Japon pour limiter la hausse de sa devise. Les indices ont plié sous le poids des valeurs technologiques. Du côté des résultats des sociétés, les publications de Disney et d'Airbnb ont été sanctionnées. L’indice Dow Jones a cédé 0,60% à 38763,45 points tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 1,05% à 16195,81 points. Le rendement du 10 ans a progressé à 3,968% alors que les cours du pétrole ont fini en forte progression.