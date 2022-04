Le rouble retrouve ses niveaux d'avant-guerre

(AOF) - Le rouble reprend des couleurs face au billet vert, la devise américaine cédant jeudi plus de 4% face à la russe: il faut désormais 78,6820 roubles pour obtenir un dollar, alors qu'il en fallait, début mars, jusqu'à plus de 140. Le rouble s'est renforcé de manière presque ininterrompue depuis le début du printemps, Moscou ayant pris des mesures pour tenter de contourner les sanctions internationales après son invasion de l'Ukraine. La Russie a notamment imposé le paiement des factures de gaz en roubles à ses clients, une requête acceptée notamment par la Hongrie et le Belarus.

Par ailleurs, le rouble profite également de la décision du Trésor américain d'interdire à ses banques de traiter les paiements en dollar de la Russie, empêchant le règlement de 649 millions de dollars d'intérêts et de principal dus lundi.

Le ministère des finances russe a donc déclaré qu'il était contraint d'effectuer des paiements en roubles aux détenteurs de ses obligations libellées en dollars. Les paiements seront effectués sur des comptes libellés en roubles en Russie et le produit de ces paiements pourra être converti en dollars après le "rétablissement de l'accès de la Fédération de Russie aux comptes en devises étrangères", a précisé le ministère.