Le rouble devrait se renforcer face au dollar cette année, selon Commerzbank

En fin d'après-midi, un dollar s'échange contre 73,8935 roubles sur le marché des changes, en hausse de 0,47%.

Toutefois, cet élan devrait s'essouffler par la suite et Commerzbank pense que le dollar remontera à 74 roubles pour un dollar d'ici la fin 2022.

(AOF) - Commerzbank prévoit que le rouble s'appréciera face au dollar en 2021, pour évoluer à environ 70 roubles pour un dollar d'ici la fin de l'année. Cette tendance s'inscrira dans un contexte incertain, lié à la pandémie de Covid-19 et à l'augmentation du taux d'intérêt réel de la Russie en raison de la modération de l'inflation.

