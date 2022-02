Le rouble continue de s'affaisser, la Banque centrale russe relève fortement ses taux

(AOF) - Confrontée au décrochage de sa devise du fait des sanctions occidentales, la Banque centrale russe a relevé son principal taux directeur de 9,5% à 20%. Elle a déclaré que " la hausse des taux vise à compenser les risques accrus de dépréciation du rouble et d'inflation ", et ajouté qu'elle était " prête à prendre d'autres mesures ". Sur le marché des changes, le rouble est au plus bas historique. 110 roubles sont désormais nécessaires pour obtenir 1 dollar, ce qui représente une chute de plus de 40%. Par ailleurs, la Bourse de Moscou n’ouvrira pas avant 15 heures.