Le rouble bondit grâce à une moindre dégradation de l’économie

(AOF) - Le rouble a bondi cette semaine de plus de 7% à 1,67 euro, soit un niveau tout proche de son sommet de sept ans de 1,68 euro atteint le mois dernier. La devise est soutenue par les prévisions moins dégradées que prévu de la banque centrale de Russie. Elle s'attend désormais à une hausse des prix à la consommation dans une fourchette comprise entre 14% à 17% cette année alors qu'elle prévoyait auparavant une hausse à entre 18 à 23%. De plus, selon l’institution, la contraction de la croissance au deuxième trimestre s'avère moins forte que redouté jusque-là.

